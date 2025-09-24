नकली घी सप्लाई करने वाला फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार, रिमांड पर पुलिस करेगी पूछताछ
सोनीपत के गोहाना में पुलिस ने नकली घी सप्लाई करने के आरोप में फैक्ट्री मालिक अमित को गिरफ्तार किया। वह पिल्लूखेड़ा में फैक्ट्री चलाता था। उसे न्यायालय के आदेश पर दो दिन की रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस उससे पूछताछ करेगी कि वह नकली घी कहां-कहां बेचता था। पुलिस ने घी से भरे एक ऑटो को जब्त किया था जिसके बाद अमित की गिरफ्तारी हुई।
जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। सोनीपत शहर में थाना गोहाना की पुलिस ने त्योहारी सीजन में भारी मात्रा में नकली घी की सप्लाई करने के मामले में फैक्ट्री मालिक जींद में शिव कॉलोनी के अमित को गिरफ्तार किया। वह पिल्लू खेड़ा में फैक्ट्री चलाता था।
न्यायालय के आदेश पर उसे दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। पुलिस उससे पूछताछ करेगी वह कहां-कहां पर नकली घी बेचता था।
रविवार रात को शहर थाना गोहाना की पुलिस ने पुराना बस स्टैंड के निकट एक आटो को रुकवाकर जांच की थी। आटो में विभिन्न मार्का की नकली घी की 28 पेटियां मिली थी। पुलिस ने आटो में घी लेकर जा रहे जींद में गांव बीबीपुर के जसबीर को गिरफ्तार किया था।
वहीं, उसने पूछताछ में बताया था कि वह पिल्लूखेड़ा में फैक्ट्री से घी लेकर आया था और गोहाना में सप्लाई करना था। पुलिस ने इसी मामले में फैक्ट्री के मालिक अमित को गिरफ्तार किया।
थाना के प्रभारी अरुण कुमार ने बताया कि आरोपित को न्यायालय के आदेश पर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। उसने जसबीर को अच्छा कमीशन का लालच देकर घी की सप्लाई करने के लिए तैयार किया था। फैक्ट्री मालिक से पता लगाया जाएगा कि वह कहां-कहां पर घी की सप्लाई करवाता था।
