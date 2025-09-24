सोनीपत के गोहाना में पुलिस ने नकली घी सप्लाई करने के आरोप में फैक्ट्री मालिक अमित को गिरफ्तार किया। वह पिल्लूखेड़ा में फैक्ट्री चलाता था। उसे न्यायालय के आदेश पर दो दिन की रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस उससे पूछताछ करेगी कि वह नकली घी कहां-कहां बेचता था। पुलिस ने घी से भरे एक ऑटो को जब्त किया था जिसके बाद अमित की गिरफ्तारी हुई।

जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। सोनीपत शहर में थाना गोहाना की पुलिस ने त्योहारी सीजन में भारी मात्रा में नकली घी की सप्लाई करने के मामले में फैक्ट्री मालिक जींद में शिव कॉलोनी के अमित को गिरफ्तार किया। वह पिल्लू खेड़ा में फैक्ट्री चलाता था।

