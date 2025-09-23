रेवाड़ी वालों की बल्ले-बल्ले, मंत्री ने किया 3809 लाख रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास
रेवाड़ी में केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने 3809.55 लाख रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में पेयजल वितरण बूस्टिंग स्टेशन और अन्य विकास कार्य शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। स्थानीय विधायकों और अधिकारियों ने भी इस अवसर पर भाग लिया जिससे विकास की नई पहल को बढ़ावा मिला।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में सोमवार को रेवाड़ी पहुंचे केंद्रीय सांख्यिकी, कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं योजना राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लघु सचिवालय परिसर में जिले में ग्रामीण विकास से जुड़ी 3809.55 लाख रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया।
इस मौके पर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए सतत प्रयासरत है। इन परियोजनाओं से नागरिकों को पेयजल, सुंदरीकरण के साथ ही गलियों में बेहतर सुविधाओं का लाभ ग्रामीणों को मिलेगा।
दरअसल, केंद्रीय मंत्री ने जनस्वास्थ्य विभाग की गांव माजरा गुरदास में 493.87 लाख रुपये की लागत से नहरी जल आधारित पेयजल वितरण परियोजना, गांव कोनसीवास में 55.09 लाख रुपये की लागत से पेयजल बूस्टिंग स्टेशन का शिलान्यास व जिला परिषद रेवाड़ी के 159 गांवों में 1436 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया।
वहीं, सांसद निधि कोष के तहत जिला के 21 गांवों के लिए 168.51 लाख रुपये की लागत से करवाए गए विभिन्न विकास कार्यो का उद्घाटन, जिला परिषद रेवाड़ी के 144 गांवों में 299.36 लाख रुपये की लागत से लगवाई गई सोलर लाइट का उद्घाटन, पंचायत समिति रेवाड़ी के 65 गांवों में 909.30 लाख रुपए की लागत से करवाए गए विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और पंचायत समिति बावल के 24 गांवों में 447.39 लाख रुपये की लागत से करवाए गए विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया।
इस मौके पर स्थानीय विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, विधायक बावल डा. कृष्ण कुमार, विधायक कोसली अनिल यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली, जिला परिषद चेयरमैन मनोज यादव, वाइस चेयरपर्सन प्रतिनिधि अनिल रायपुर, नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव, धारूहेड़ा नगर पालिका चेयरमैन कंवर सिंह, डीसी अभिषेक मीणा, एचएसवीपी प्रशासक वैशाली सिंह, एडीसी एवं सीईओ जिला परिषद राहुल मोदी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
