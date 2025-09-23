Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेवाड़ी वालों की बल्ले-बल्ले, मंत्री ने किया 3809 लाख रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास

    By Satyendra Singh Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 04:36 PM (IST)

    रेवाड़ी में केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने 3809.55 लाख रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में पेयजल वितरण बूस्टिंग स्टेशन और अन्य विकास कार्य शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। स्थानीय विधायकों और अधिकारियों ने भी इस अवसर पर भाग लिया जिससे विकास की नई पहल को बढ़ावा मिला।

    prefferd source google
    Hero Image
    3809.55 लाख रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। जागरण

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में सोमवार को रेवाड़ी पहुंचे केंद्रीय सांख्यिकी, कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं योजना राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लघु सचिवालय परिसर में जिले में ग्रामीण विकास से जुड़ी 3809.55 लाख रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस मौके पर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए सतत प्रयासरत है। इन परियोजनाओं से नागरिकों को पेयजल, सुंदरीकरण के साथ ही गलियों में बेहतर सुविधाओं का लाभ ग्रामीणों को मिलेगा।

    दरअसल, केंद्रीय मंत्री ने जनस्वास्थ्य विभाग की गांव माजरा गुरदास में 493.87 लाख रुपये की लागत से नहरी जल आधारित पेयजल वितरण परियोजना, गांव कोनसीवास में 55.09 लाख रुपये की लागत से पेयजल बूस्टिंग स्टेशन का शिलान्यास व जिला परिषद रेवाड़ी के 159 गांवों में 1436 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया।

    वहीं, सांसद निधि कोष के तहत जिला के 21 गांवों के लिए 168.51 लाख रुपये की लागत से करवाए गए विभिन्न विकास कार्यो का उद्घाटन, जिला परिषद रेवाड़ी के 144 गांवों में 299.36 लाख रुपये की लागत से लगवाई गई सोलर लाइट का उद्घाटन, पंचायत समिति रेवाड़ी के 65 गांवों में 909.30 लाख रुपए की लागत से करवाए गए विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और पंचायत समिति बावल के 24 गांवों में 447.39 लाख रुपये की लागत से करवाए गए विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया।

    यह भी पढ़ें- सोनीपत में बनेगा नया सामुदायिक भवन, विधायक ने इन विकास कार्यों का किया शिलान्यास

    इस मौके पर स्थानीय विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, विधायक बावल डा. कृष्ण कुमार, विधायक कोसली अनिल यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली, जिला परिषद चेयरमैन मनोज यादव, वाइस चेयरपर्सन प्रतिनिधि अनिल रायपुर, नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव, धारूहेड़ा नगर पालिका चेयरमैन कंवर सिंह, डीसी अभिषेक मीणा, एचएसवीपी प्रशासक वैशाली सिंह, एडीसी एवं सीईओ जिला परिषद राहुल मोदी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।