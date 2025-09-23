सोनीपत में बनेगा नया सामुदायिक भवन, विधायक ने इन विकास कार्यों का किया शिलान्यास

सोनीपत के गन्नौर में विधायक देवेंद्र कादियान ने जनता दरबार लगाया जहां लोगों ने अपनी समस्याएं रखीं। विधायक ने मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। इससे पहले उन्होंने गढ़ी केसरी में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया जिसमें महर्षि वाल्मीकि सामुदायिक केंद्र की चारदीवारी का निर्माण और बाबा चुन्नीलाल के नाम से एक नए सामुदायिक भवन का निर्माण शामिल है।

संवाद सहयोगी, गन्नौर (सोनीपत)। सोनीपत में विधायक देवेंद्र कादियान ने सोमवार को अपने निजी कार्यालय में जनता दरबार लगाया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपनी व्यक्तिगत व सामूहिक समस्याएं रखीं। अधिकतर मामलों में उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए।

जनता दरबार से पहले विधायक देवेंद्र कादियान ने सोमवार को शहर के वार्ड-7 स्थित गढ़ी केसरी में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने महर्षि वाल्मीकि सामुदायिक केंद्र की चारदीवारी निर्माण की शुरुआत की, जिसकी अनुमानित लागत 11.21 लाख है।

इसके अतिरिक्त करीब 50 लाख रुपये की लागत से बाबा चुन्नीलाल नाम से एक नया सामुदायिक भवन भी निर्मित किया जाएगा। नवरात्र के पहले दिन को शुभ मानते हुए शिलान्यास कार्यक्रम की शुरुआत एक छोटी बच्ची के हाथों नारियल फुड़वाकर करवाई गई।