बहरोड़ में भाजपा नेता हत्याकांड: व्यापार के बहाने बुलाकर की लूट और हत्या, 6 आरोपियों की पहचान

उत्तर प्रदेश के बलिया में भाजपा नेता अशोक सिंह और उनके मैकेनिक की हत्या के आरोपियों की पहचान हो गई है। पुलिस ने कोटपूतली-बहरोड जिले के कुछ लोगों को आरोपी माना है जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। दोनों 21 सितंबर से लापता थे और उनके शव 23 सितंबर को बरामद हुए थे। इलाके में व्यापार के बहाने लूटपाट की घटनाएं पहले भी सामने आई हैं।

जागरण संवाददाता, भिवाड़ी। उत्तर प्रदेश में बलिया के भाजपा नेता एवं मोटरसाइकिल एजेंसी संचालक अशोक सिंह व उनके मैकेनिक विकास कुमार के अपहरण के बाद हत्या के आरोपितों की पुलिस ने पहचान कर ली गई है। आरोपितों की पहचान कोटपूतली-बहरोड जिले के गांव जखराना के रहने वाले अजीत, गुआना के रहने वाले राकेश, मंजीत व नितिन उर्फ खोटा, रायसराना के रहने वाले नरबीर व जटगावडा के रहने वाले इंद्रजीत उर्फ कोतवाल के रूप में हुई है। पुलिस अभी तक किसी भी आरोपित को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस की पांच टीमों का गठन किया गया है। पुलिस टीम संभावित स्थानों पर छापामारी कर रही है।

दोनों हो गए लापता बता दें कि की उत्तर प्रदेश के बलिया में अघैला गांव के रहने वाले भाजपा नेता एवं बाइक एजेंसी संचालक 53 वर्षीय अशोक सिंह की 16 सितंबर को बहरोड क्षेत्र के कुछ लोगों से नौ लाख कीमत का जनरेटर साढ़े तीन लाख रुपये में देने की डील हुई थी। बहरोड क्षेत्र में आने के 21 सितंबर के बाद से दोनों लापता थे।

क्षत-विक्षत हालत में बरामद 23 सितंबर को दोनों के शव शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के गांव सांसेडी और जौनायचा खुर्द के कुओं से क्षत-विक्षत हालत में बरामद किए थे। एजेंसी संचालक ने अपने बेटे पुलिस को बताया था कि उनके पिता ने फोन पर बताया था कि वह कुछ लोगों के साथ उनकी बोलेरो गाड़ी में है। उनके नाम भी बताए थे।

इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच का दायरा आसपास बढ़ा दिया। इसके बाद आरोपितों की पहचान हुई। अब पुलिस ने आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए है। आरोपितों को दबोच लिया जाएगा "आरोपितों की पहचान हो चुकी है। गिरफ्तारी को लेकर संभावित स्थानों पर पुलिस की टीमें दबिश दे रही है। जल्द ही आरोपितों को दबोच लिया जाएगा।" -मनोहरलाल मीणा, प्रभारी, थाना शाहजहांपुर व्यापार के बहाने बुलाकर कई बार की लूट दिल्ली-जयपुर हाईवे पर भिवाड़ी से बहरोड क्षेत्र में उत्तरप्रदेश के बजाज मोटरसाइकिल एजेंसी मालिक एवं भाजपा नेता व उसके सहायक की लूटपाट के बाद हत्या करने का मामला नया नहीं है। इससे पूर्व भी पांच से अधिक घटनाओं में व्यापार के नाम सस्ता उत्पाद दिलाने का झांसा देकर व्यापारी को यहां बुलाकर लूटपाट की घटनाएं हो चुकी है।

घूमने के बाद अपहरण कर लिया हालांकि, लूट के बाद हत्या का मामला पहली बार सामने आया है। इससे पूर्व 27 जुलाई को भिवाड़ी क्षेत्र के तीन लोगों ने तेलंगाना के जिला महबूबाबाद के रहने वाले एक व्यापारी को सस्ते रेट में अर्थ मूवर (जेसीबी) मशीन दिलाने का झांसा देकर टपूकड़ा बुला लिया। व्यापारी को दो दिन तक इधर-उधर घूमने के बाद अपहरण कर लिया।