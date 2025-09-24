Language
    चारपाई पर सोया था ताऊ और भतीजे ने...क्राइम ब्रांच ने 24 घंटे में सुलझाया रोशन लाल हत्याकांड की गुत्थी

    By Satyendra Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 05:52 PM (IST)

    रेवाड़ी के बखापुर गांव में रोशन लाल की हत्या का खुलासा पुलिस ने 24 घंटे में कर दिया। आरोपी रवि उर्फ विक्की गिरफ्तार जिसने रंजिश के चलते हत्या करना कबूल किया। पुलिस ने रोशन लाल का मोबाइल फोन बरामद किया जिससे रवि का पता चला। आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया।

    रेवाड़ी के बखापुर गांव में रोशन लाल की हत्या का खुलासा पुलिस ने 24 घंटे में कर दिया। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी/बावल। बखापुर गांव में हुए रोशन लाल हत्याकांड का 24 घंटे के अंदर खुलासा हो गया है। पुलिस ने आरोपी रवि उर्फ ​​विक्की को गिरफ्तार कर लिया है। बखापुर गांव निवासी रवि हत्या के बाद रोशन लाल का मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया था।

    पुलिस ने इसी मोबाइल फोन के जरिए रवि तक उसका पता लगाया। शुरुआती पूछताछ में रवि ने रंजिश के चलते रोशन लाल की हत्या करने की बात कबूल की। ​​कसौला थाना पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है।

    डीएसपी क्राइम सुरेंद्र श्योराण ने बताया कि आरोपी रवि और रोशन लाल के भतीजे भूपेंद्र के बीच रंजिश चल रही थी। भूपेंद्र ने रवि को कई बार पीटा था। भूपेंद्र उससे रंजिश रखता था।

    हालांकि, भूपेंद्र के कद के कारण वह उस पर हमला नहीं कर सका। रवि का रसूख उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और भूपेंद्र को अकेला पाकर उसने रोशन लाल के चाचा की हत्या कर दी।

    खाट पर सोते समय ईंटों से कई बार हमला

    बखापुर गांव निवासी 70 वर्षीय रोशन लाल गांव के बस स्टॉप के पास स्थित मंगलम ऑयल मिल में काम करते थे। रोजाना की तरह, सोमवार रात वह मिल में सोने चले गए। आरोपी रवि शराबी है और घटना वाली रात उसने शराब पी रखी थी। जब वह रात करीब 12 बजे मिल पहुंचा, तो उसने रोशन लाल को शटर आधा खुला रखकर खाट पर सोते हुए पाया।

    रवि मिल में घुसा, पहले इधर-उधर देखा, फिर रोशन लाल के सिर पर ईंट से लगातार वार करने लगा। रोशन लाल को भागने का कोई मौका नहीं मिला और वह खाट पर ही मर गया। घटना के बाद, आरोपी रोशन लाल का फोन लेकर मौके से फरार हो गया।

    हमले का निशान बरामद, आरोपी रिमांड पर

    हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए क्राइम ब्रांच की टीमों के अलावा, कसौला पुलिस की टीमें भी लगाई गईं। एक मुखबिर और रोशन लाल के मोबाइल फोन से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस का पता लगाया गया। इसी बीच, पुलिस को रवि के बारे में पता चला।

    पुलिस ने कुछ ही घंटों में उसे ढूंढ निकाला। उससे पूछताछ में हत्या का राज खुल गया। रोशनलाल का मोबाइल फोन भी उसके पास से बरामद हुआ। आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है।

    - सुरेंद्र श्योराण, डीएसपी, क्राइम।