रेवाड़ी में ऑयल मिल संचालक की गला रेतकर हत्या, खौफनाक मंजर देख दहल उठा पूरा गांव
रेवाड़ी के बखापुर गांव में ऑयल मिल संचालक रोशनलाल की अज्ञात बदमाशों ने गला रेतकर हत्या कर दी। बदमाशों ने उनके चेहरे को ईंट-पत्थर से कुचल दिया। मंगलवार सुबह उनका शव ऑयल मिल में चारपाई पर खून से लथपथ मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में दिल्ली-जयपुर हाईवे के साथ लगते गांव बखापुर के बस स्टॉप पर स्थित एक ऑयल मिल संचालक की देर रात बदमाशों ने गला रेत कर हत्या कर दी। आरोपियों ने ईंट-पत्थर से उनके चेहरा भी कुचल दिया।
वहीं, मंगलवार की सुबह उनका शव ऑयल मिल के अंदर ही चारपाई पर खून से लथपथ पड़ा मिला। सूचना के बाद मौके पर सीन ऑफ क्राइम की टीम के अलावा डीएसपी सुरेंद्र सिंह श्योराण व कसौला थाना प्रभारी शिवदर्शन सिंह पहुंचे और जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए रेवाड़ी स्थित नागरिक अस्पताल भिजवा दिया।
दरअसल, गांव बखापुर के रहने वाले 70 वर्षीय रोशनलाल ने गांव के ही बस स्टॉप पर मंगलम ऑयल मिल की हुई है। प्रतिदिन की तरह रोशनलाल सोमवार की रात भी ऑयल मिल पर सोने के लिए गए थे। वह ऑयल मिल का आधा शटर खोलकर चारपाई पर सोए हुए थे। इसी बीच अज्ञात हमलावर ऑयल मिल में घुस गए और रोशन लाल की गला रेतकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं उनके चेहरे को भी ईंट-पत्थर से कुचल दिया।
वहीं, मंगलवार की सुबह पास के ही गांव कसौली का रहने वाला इंद्रराज किसी काम से उनकी ऑयल मिल पर पहुंचा तो रोशनलाल चारपाई पर खून से लथपथ पड़े हुए थे। उसने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी।
यह भी पढ़ें- रेवाड़ी में 61 करोड़ की ठगी का पर्दाफाश, गिरोह के तीन शातिर दबोचे और खुले कई बड़े राज
सूचना के बाद सबसे पहले कसौला थाना प्रभारी शिवदर्शन अपनी टीम के साथ पहुंचे। इसके बाद सीन ऑफ क्राइम की टीम व डीएसपी सुरेंद्र श्योराण मौके पर पहुंचे। साथ ही घटनास्थल पर गांव बखापुर के अलावा आसपास के गांवों के लोग भी विरोध स्वरूप मौके पर पहुंच गए। काफी देर तक लोगों ने वारदात को लेकर रोष भी प्रकट किया।
डीएसपी ने जल्द ही हत्यारोपियों को पकड़ने का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। फिलहाल हत्या किसने की और क्यों की? यह पता नहीं चल पाया है। पुलिस की टीमें आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।