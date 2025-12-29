Language
    रेवाड़ी में कोहरे की मार! कम बिजिविलिटी के चलते हाईवे पर रेंगते दिखे वाहन, ट्रेनों की स्पीड भी पड़ी धीमी

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 09:21 AM (IST)

    रेवाड़ी में सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता 10-15 मीटर तक सीमित हो गई। यह एक सप्ताह बाद फिर से पड़ा है, जिससे वाहनों की रफ्तार धीमी हुई ...और पढ़ें

    रेवाड़ी में पड़ा घना कोहरा। जागरण

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में सोमवार की सुबह एक बार फिर घने कोहरे के साथ हुई। दृश्यता इतनी कम है कि दस से 15 मीटर की दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।

    बताया गया कि सुबह चार बजे से घना कोहरा शुरू हुआ था। इससे पहले रात को आसमान साफ था। एक सप्ताह बाद फिर से कोहरा पड़ा है। कोहरा के चलते दृश्यता बहुत कम रही। 15 मीटर की दूरी भी दिखाई नहीं दे रही है। इससे पहले सर्द हवा चलने से ठिठुरन भरी सर्दी पड़ रही थी। रविवार को दिन में हल्के बादल छाए हुए थे। सोमवार को पूरी तरह बदला हुआ मौसम है।

    हल्की हवा चलने से सुबह शाम को कंपकपी भरी ठंडक थी। दिन में धूप निकलने के कारण कुछ राहत मिल रही थी। इन दिनों कड़ाके की सर्दी के चलते घरों और कार्यालयों में रूम हीटर जलाकर बचाव किया जा रहा है।

    दिसंबर माह के समाप्त होते होते सर्दी के तेवर तीखे बने हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार, आगे के दो दिन सर्दी के तेवर तीखे रहने की संभावना है। सोमवार को सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी है। वाहन चालक हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं।

    कोहरे के चलते रेलगाड़ियां भी निर्धारित समय से विलंब से चल रही हैं। खेतों में भी कोहरे की सफेदी छाई हुई है। लोग जगह-जगह अलाव सेकते हुए सर्दी से बचाव का प्रयास कर रहे हैं। कृषि के लिए मौसम अनुकूल बना हुआ है।