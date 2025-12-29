रेवाड़ी में कोहरे की मार! कम बिजिविलिटी के चलते हाईवे पर रेंगते दिखे वाहन, ट्रेनों की स्पीड भी पड़ी धीमी

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में सोमवार की सुबह एक बार फिर घने कोहरे के साथ हुई। दृश्यता इतनी कम है कि दस से 15 मीटर की दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बताया गया कि सुबह चार बजे से घना कोहरा शुरू हुआ था। इससे पहले रात को आसमान साफ था। एक सप्ताह बाद फिर से कोहरा पड़ा है। कोहरा के चलते दृश्यता बहुत कम रही। 15 मीटर की दूरी भी दिखाई नहीं दे रही है। इससे पहले सर्द हवा चलने से ठिठुरन भरी सर्दी पड़ रही थी। रविवार को दिन में हल्के बादल छाए हुए थे। सोमवार को पूरी तरह बदला हुआ मौसम है।

हल्की हवा चलने से सुबह शाम को कंपकपी भरी ठंडक थी। दिन में धूप निकलने के कारण कुछ राहत मिल रही थी। इन दिनों कड़ाके की सर्दी के चलते घरों और कार्यालयों में रूम हीटर जलाकर बचाव किया जा रहा है।