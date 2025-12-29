रेवाड़ी में कोहरे की मार! कम बिजिविलिटी के चलते हाईवे पर रेंगते दिखे वाहन, ट्रेनों की स्पीड भी पड़ी धीमी
रेवाड़ी में सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता 10-15 मीटर तक सीमित हो गई। यह एक सप्ताह बाद फिर से पड़ा है, जिससे वाहनों की रफ्तार धीमी हुई ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में सोमवार की सुबह एक बार फिर घने कोहरे के साथ हुई। दृश्यता इतनी कम है कि दस से 15 मीटर की दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
बताया गया कि सुबह चार बजे से घना कोहरा शुरू हुआ था। इससे पहले रात को आसमान साफ था। एक सप्ताह बाद फिर से कोहरा पड़ा है। कोहरा के चलते दृश्यता बहुत कम रही। 15 मीटर की दूरी भी दिखाई नहीं दे रही है। इससे पहले सर्द हवा चलने से ठिठुरन भरी सर्दी पड़ रही थी। रविवार को दिन में हल्के बादल छाए हुए थे। सोमवार को पूरी तरह बदला हुआ मौसम है।
हल्की हवा चलने से सुबह शाम को कंपकपी भरी ठंडक थी। दिन में धूप निकलने के कारण कुछ राहत मिल रही थी। इन दिनों कड़ाके की सर्दी के चलते घरों और कार्यालयों में रूम हीटर जलाकर बचाव किया जा रहा है।
दिसंबर माह के समाप्त होते होते सर्दी के तेवर तीखे बने हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार, आगे के दो दिन सर्दी के तेवर तीखे रहने की संभावना है। सोमवार को सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी है। वाहन चालक हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं।
यह भी पढ़ें- दिल्ली-NCR में स्मॉग और कोहरे से गंभीर हुई हवा, कड़ाके की ठंड के बीच AQI 400 के पार; कई उड़ानें प्रभावित
कोहरे के चलते रेलगाड़ियां भी निर्धारित समय से विलंब से चल रही हैं। खेतों में भी कोहरे की सफेदी छाई हुई है। लोग जगह-जगह अलाव सेकते हुए सर्दी से बचाव का प्रयास कर रहे हैं। कृषि के लिए मौसम अनुकूल बना हुआ है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।