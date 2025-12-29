दिल्ली-NCR में स्मॉग और कोहरे से गंभीर हुई हवा, कड़ाके की ठंड के बीच AQI 400 के पार; कई उड़ानें प्रभावित

वहीं, हवा रुकने से एक्यूआई गंभीर स्थिति में बना हुआ है। उधर, लोगों को ठंड का भी पूरा अहसास हो रहा है। रविवार सुबह की तरह सोमवार को भी ठंड से लोगों के हाथ ठिठुरते रहे।

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, सोमवार की सुबह भी दिल्ली का औसत एक्यूआई 402 रहा। अलग-अलग इलाकों की बात की जाए, तो जहांगीरपुरी की स्थिती सबसे खराब रही जहां का AQI 466 दर्ज किया गया जो बेहद चिंता का विषय है, जबकि ITI शाहदरा की स्थिती भी बेदह खराब रही जहां AQI 438 रहा।