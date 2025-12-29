दिल्ली-NCR में स्मॉग और कोहरे से गंभीर हुई हवा, कड़ाके की ठंड के बीच AQI 400 के पार; कई उड़ानें प्रभावित
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Pollution राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के शहर के लोग लगातार जहरीली हवा में जीने को मजबूर हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एक बार फिर सुबह घने स्मॉग की चादर में लिपटी हुई जागी, जहां सोमवार सुबह 7 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 402 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है।
सड़कों पर रेंगने को मजबूर हुईं गाड़ियां
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर क्षेत्र में रविवार देर रात से ही घने कोहरे की चादर छाई हुई है। कोहरा छाए होने से कई इलाकों में विजिबिलिटी का स्तर 50 मीटर तो कहीं जीरो तक पहुंच गया। इससे सड़कों पर वाहन पार्किंग लाइट जलाकर रेंग-रेंग कर चलते हुए नजर आए।
कोहरे के साथ लोगों को खतरनाक वायु प्रदूषण का भी सामना करना पड़ रहा है। राजधानी में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी के करीब बनी हुई है। इससे पहले, रविवार को दिल्ली में एक्यूआई 390 यानी 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया।
#WATCH | Delhi: Visibility in the national capital is affected as a layer of toxic smog engulfs the city. CPCB claims that the AQI in the area is at '401', categorised as 'Severe'.
Visuals from the area around the Kartavya Path) pic.twitter.com/TZqMAQLZoa
वहीं, हवा रुकने से एक्यूआई गंभीर स्थिति में बना हुआ है। उधर, लोगों को ठंड का भी पूरा अहसास हो रहा है। रविवार सुबह की तरह सोमवार को भी ठंड से लोगों के हाथ ठिठुरते रहे।
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, सोमवार की सुबह भी दिल्ली का औसत एक्यूआई 402 रहा। अलग-अलग इलाकों की बात की जाए, तो जहांगीरपुरी की स्थिती सबसे खराब रही जहां का AQI 466 दर्ज किया गया जो बेहद चिंता का विषय है, जबकि ITI शाहदरा की स्थिती भी बेदह खराब रही जहां AQI 438 रहा।
#WATCH | Delhi | Visibility in the national capital is affected as a layer of toxic smog engulfs the city. CPCB claims that the AQI in the area is at '318', categorised as 'Very Poor'.
(Visuals from Dwarka) pic.twitter.com/7r2mtzBY9Y
इसके अलावा नोएडा और गाजियाबाद में भी कई इलाकों की स्थिती गंभीर रही।
गाजियाबाद के लोनी में प्रदूषण की स्थिती खतरनाक स्तर पर है जहां एक्यूआई 427 दर्ज किया गया तो वहीं नोएडा की स्थिती भी खरीब रही जहां कई इलाकों में AQI 200 के पार रहा। वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के अनुसार, अभी प्रदूषण की स्थिति में ज्यादा सुधार के आसार भी नहीं हैं।
सोमवार सुबह दिल्ली-एनसीआर के कुछ प्रमुख स्टेशनों की स्थिती
|इलाका
|AQI
|जहांगीरपुरी
|466
|ITI शाहदरा
|438
|लोनी, गाजियाबाद
|427
|सत्यावती कॉलेज
|418
|रोहिणी
|408
|पंजाबी बाग
|402
|पटपड़गंज
|359
|आनंद विहार
|357
|DTU दिल्ली
|335
|सोनिया विहार
|330
सोर्स- https://aqicn.org/
उड़ान सेवाएं प्रभावित होने की संभावनाएं
दिल्ली हवाई अड्डे पर दृश्यता मात्र 125 मीटर तक कम हो गई है। दिल्ली एयअरपोर्ट ने X (पूर्व में ट्विटर) पर यात्री सलाह जारी करते हुए बताया कि "घने कोहरे के कारण वर्तमान में CAT III स्थितियों में उड़ान संचालन हो रहा है, जिससे उड़ानों में देरी या रद्द होने की संभावना है।"
Travel Advisory#Delhi and #Hindon (Airport) continue to remain wrapped in chilly winter air and lingering fog this morning. The fluctuating visibility has led to changes in flight schedules, and operations may be slower than usual as conditions evolve.
