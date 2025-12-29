Language
    दिल्ली-NCR में स्मॉग और कोहरे से गंभीर हुई हवा, कड़ाके की ठंड के बीच AQI 400 के पार; कई उड़ानें प्रभावित

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 08:08 AM (IST)

    राजधानी दिल्ली और एनसीआर में घना स्मॉग और कोहरा छाया हुआ है, जिससे वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई है। सोमवार सुबह दिल्ली का Delhi AQI 402 द ...और पढ़ें

    Hero Image

    धुंध की मोटी चादर में घिरा दिल्ली-एनसीआर। फोटो सौजन्य-ANI

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Pollution राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के शहर के लोग  लगातार जहरीली हवा में जीने को मजबूर हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एक बार फिर सुबह घने स्मॉग की चादर में लिपटी हुई जागी, जहां सोमवार सुबह 7 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 402 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है।

    सड़कों पर रेंगने को मजबूर हुईं गाड़ियां

    राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर क्षेत्र में रविवार देर रात से ही घने कोहरे की चादर छाई हुई है। कोहरा छाए होने से कई इलाकों में विजिबिलिटी का स्तर 50 मीटर तो कहीं जीरो तक पहुंच गया। इससे सड़कों पर वाहन पार्किंग लाइट जलाकर रेंग-रेंग कर चलते हुए नजर आए।

    कोहरे के साथ लोगों को खतरनाक वायु प्रदूषण का भी सामना करना पड़ रहा है। राजधानी में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी के करीब बनी हुई है। इससे पहले, रविवार को दिल्ली में एक्यूआई 390 यानी 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया।

    image

    घने कोहरे से कम हुई विजिबिलिटी। जागरण

    वहीं, हवा रुकने से एक्यूआई गंभीर स्थिति में बना हुआ है। उधर, लोगों को ठंड का भी पूरा अहसास हो रहा है। रविवार सुबह की तरह सोमवार को भी ठंड से लोगों के हाथ ठिठुरते रहे।

    सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, सोमवार की सुबह भी दिल्ली का औसत एक्यूआई 402 रहा। अलग-अलग इलाकों की बात की जाए, तो जहांगीरपुरी की स्थिती सबसे खराब रही जहां का AQI 466 दर्ज किया गया जो बेहद चिंता का विषय है, जबकि ITI शाहदरा की स्थिती भी बेदह खराब रही जहां AQI 438 रहा।

    इसके अलावा नोएडा और गाजियाबाद में भी कई इलाकों की स्थिती गंभीर रही।

    गाजियाबाद के लोनी में प्रदूषण की स्थिती खतरनाक स्तर पर है जहां एक्यूआई 427 दर्ज किया गया तो वहीं नोएडा की स्थिती भी खरीब रही जहां कई इलाकों में AQI 200 के पार रहा। वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के अनुसार, अभी प्रदूषण की स्थिति में ज्यादा सुधार के आसार भी नहीं हैं।

    सोमवार सुबह दिल्ली-एनसीआर के कुछ प्रमुख स्टेशनों की स्थिती

    इलाका AQI
    जहांगीरपुरी 466
    ITI शाहदरा 438
    लोनी, गाजियाबाद 427
    सत्यावती कॉलेज 418
    रोहिणी 408
    पंजाबी बाग 402
    पटपड़गंज 359
    आनंद विहार 357
    DTU दिल्ली 335
    सोनिया विहार 330

    सोर्स- https://aqicn.org/

     

    उड़ान सेवाएं प्रभावित होने की संभावनाएं

    दिल्ली हवाई अड्डे पर दृश्यता मात्र 125 मीटर तक कम हो गई है। दिल्ली एयअरपोर्ट ने X (पूर्व में ट्विटर) पर यात्री सलाह जारी करते हुए बताया कि "घने कोहरे के कारण वर्तमान में CAT III स्थितियों में उड़ान संचालन हो रहा है, जिससे उड़ानों में देरी या रद्द होने की संभावना है।"