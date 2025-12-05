Language
    पहले बच्चों के साथ डांस करती, फिर सुला देती थी मौत की नींद; साइको 'किलर चाची' को लेकर हुए कई नए खुलासे

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 12:28 PM (IST)

    पानीपत में बच्चों की हत्या की आरोपी पूनम के बारे में नए खुलासे हुए हैं। परिवार के अनुसार, पूनम बचपन से ही ईर्ष्यालु स्वभाव की थी। वह बच्चों को भरोसे म ...और पढ़ें

    इशिका के डांस का लास्ट वीडियो, जो पूनम ने ही रिकॉर्ड किया था (फाइल फोटो)

     

    डिजिटल डेस्क, पानीपत। तीन बच्चियों और बेटे की हत्यारोपित पूनम के हैरान कर देने वाले पहलू सामने आ रहे हैं। मां, भाई और चचेरे भाइयों और भतीजे ने कई रहस्योद्घाटन किए हैं।

    उनके अनुसार, पूनम की हैवानियत अचानक नहीं उपजी, बल्कि भीतर ही भीतर पनप रही जलन, मनोविज्ञानी दबाव और विकृत सोच की खतरनाक परिणति है। ताऊ के लड़के सुरेंद्र के मुताबिक, बचपन के समय जब भी घर में किसी की सुंदरता की तारीफ होती तो पूनम भीतर ही भीतर रंज पालने लगती थी। इसी के साथ पूनम के कुछ वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जिनमें वह बच्चों के साथ डांस करती हुई नजर आ रही है। बच्चों को भरोसे में लेने के लिए वह उनके साथ डांस करती और उन्हें चीजें दिलाती।

    शातिर पूनम को लेकर हुए कई बड़े खुलासे

    पूनम को लेकर कई बड़े और नए खुलासे हुए हैं। वह बच्चों को भरोसे में लेने के लिए कई तरह के तरीके अपनाती। वह उन्हें खाने की चीज दिलाती, उन्हें घूमाती और डांस भी करवाती। इससे बच्चे शातिर पूनम के जाल में फंस जाते थे। वह ऐसा व्यवहार करती मानो बच्चों को वह बहुत प्यार करती है।

    दो साल पहले पूनम के घर गांव गंगाना से उसकी ननद पिंकी अपनी बेटी इशिका को लेकर आई थी। उस दौरान आरोपी पूनम ने भांजी इशिका और अपने बेटे शुभम के साथ कमरे में म्यूजिक बजाकर डांस किया था। इसके बाद पूनम इशिका को जींद की मार्केट लेकर गई, जहां उसने बच्चों को कपड़े दिलवाए और मिठाई खिलाई। साल 2023 की 11 जनवरी को भांजी इशिका ने कहा मामी (पूनम्) बहुत अच्छी है। इसके अगले दिन ही पूनम ने बेटे शुभम और भांजी इशिका को मार डाला था।

    भतीजे सन्नी ने खोले पूनम के कई राज

    अब भतीजे सन्नी ने भी जो राज खोले, उसने परिवार को झकझोर कर रख दिया। सन्नी ने बताया कि कुछ दिन पहले पूनम उसे माल में घुमाने ले जाना चाहती थी। सन्नी से कहा था कि घर में किसी को मत बताना… और फोन स्विच आफ कर देना। मासूम को लगा कि उसे सरप्राइज देने वाली हैं लेकिन जांच में सामने आ रहा है कि पूनम शायद उसी समय कोई वारदात करने की फिराक में थी। पूनम ने यह योजना बनाई थी, उस दिन सभी हरिद्वार जाने वाले थे।

