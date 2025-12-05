साइको किलर पूनम ने मुहूर्त देखकर किया चारों बच्चों का कत्ल; जांच में खुले बड़े राज; पति नवीन ने दर्ज कराया केस
पानीपत में गिरफ्तारी के बाद साइको किलर पूनम के पति नवीन ने बरोदा थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया है। पूनम पर आरोप है कि उसने अपने बेटे शुभम और भतीज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। अपने बेटे और तीन बच्चियों की हत्या करने वाली साइको किलर पूनम का पानीपत में राजपाश होने के बाद अब पति नवीन ने भी उस पर बरोदा थाना में हत्या का केस दर्ज करा दिया। नवीन ने खुद थाना पहुंचकर शिकायत दी।
पानीपत में पूनम ने गिरफ्तार होने के बाद जो राज खोला उसके आधार पर ही नवीन ने उसके घर में बेटे शुभम व भांजी इशिका की हत्या को लेकर अलग से केस दर्ज कराया। अब पुलिस पूनम को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ कर सकती है। इशिका की मां और नवीन की बहन पिंकी ने कहा कि वे भी मजबूती से पैरवी करेंगे।
गांव भावड़ के आत्माराम के छोटे भाई पाल सिंह सोनीपत में रहते हैं। पाल सिंह का परिवार पानीपत के नौल्था में शादी में गया था। वहां पर आत्माराम के बेटे नवीन की पत्नी पूनम भी गई थी। पूनम ने वहां पर पाल सिंह पौत्री विधि को पानी के टब में डूबो कर मार डाला। इस पर पाल सिंह ने केस दर्ज कराया।
इसके बाद भेद खुला की पूनम ने 12 जनवरी 2023 को अपने घर भावड़ में अपने बेटे शुभम व गांव गंगाना से आई 10 वर्ष की भांजी को भी पानी स्टोरेज के टैंक में डूबो कर मारा था। अगस्त 2025 में पूनम सिवाह में अपने मायके गई और वहां पर भतीजी जिया का भी पानी में डूबो कर जान ली। अब पति नवीन भी पत्नी पर अलग से कार्रवाई के लिए आगे आए। उन्होंने बरोदा थाना में पहुंचकर पूनम पर हत्या का केस दर्ज कराया।
विश्वास में लेने को बच्चों को दिलाती थी चीज
शातिर पूनम बच्चों को अपने विश्वास में लेने और उनमें घुलने के लिए सभी हथकंडे अपनाती थी। वह बच्चों को खाने की चीज दिलाती, उनको घूमाती और डांस भी करवाती। इससे बच्चों का उससे मेलजोल बढ़ जाता था और ऐसा व्यवहार करती है कि जैसे वह उनसे बहुत प्यार करती है। मासूम बच्चे भी उस पर विश्वास करके उसके पास आना पसंद करते थे।
जनवरी 2023 में पूनम के घर गांव गंगाना से उसकी ननद पिंकी अपनी बेटी इशिका को लेकर आई थी। तब पूनम भांजी इशिका और अपने बेटे शुभम को कमरे में म्यूजिक बजाकर उनको गानों पर नचाती। 11 जनवरी को पूनम इशिका को जींद के बाजार लेकर गई और कपड़े दिलवाए। उसके बाद बाजार में उसे मिठाई भी खिलाई। इशिका कहने लगी थी मामी पूनम बहुत अच्छी है। 12 जनवरी 2023 को पूनम ने अपने बेटे शुभम व भांजी इशिका की जान ली।
पूनम अगस्त 2025 में सिवाह गांव में अपने मायके गई, वहां पर उसने छह साल की भतीजी जिया को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के हथकंडे अपनाए। वह जिया को पार्क में घूमाने के बहाने लेकर जाती थी। वहीं, जब जिया उससे पूरी तरह से घुलमिल गई तो 18 अगस्त को उसकी हत्या कर दी। इसी तरह से पूनम विधि से भी घुलमिल चुकी थी। पूनम ने विधि की पानीपत के नौल्था में शादी समारोह में हत्या की। विधि पूनम के पति नवीन के सगे चचेरे भाई की बेटी थी।
दशमी और एकादशी के उतरते-चढ़ते मुहूर्त
पूनम ने दशमी और एकादशी के उतरते-चढ़ते मुहूर्त को देखकर चारों बच्चों की जान ली। इससे लग रहा है कि वह किसी तांत्रिक क्रिया को पूरा करने के लिए बच्चों की जान ले रही थी। उसने पहली वारदात को अंजाम 12 जनवरी 2023 को दिया। तब बेटे शुभम व भांजी इशिका को मारा था। इस दिन सुबह तक दशमी थी और शाम 4:49 बजे एकादशी शुरू हुई थी। पूनम ने इसी दिन दोनों बच्चों को मारा।
18 अगस्त 2025 को पूनम ने अपने मायके गांव सिवाह में अपनी भतीजी जिया की जान ली। 18 अगस्त को शाम 5:22 मिनट पर एकादशी शुरू हुई थी और 19 अगस्त को दोपहर 3:32 बजे तक मुहूर्त रहा। उसने पानीपत में 1 दिसंबर 2025 को भतीजी विधि की जान ली। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 30 नवंबर 2025 को रात 9 : 29 मिनट पर हुआ ओर समापन समापन एक दिसंबर को शाम 7 : 01 मिनट पर हुआ। चारों बच्चों की उसने एकादशी के उतरते व चढ़ते मुहूर्त के समय ही जान ली। इससे लग रहा है कि पूनम तांत्रिक के संपर्क में थी और बच्चों की बलि ले रही थी।
