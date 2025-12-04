Language
    हरियाणा की लेडी किलर: पति नवीन का चौंकाने वाला खुलासा- 'पूनम साइको नहीं, शातिर है'

    By Deepak Gijwal Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 09:55 PM (IST)

    सोनीपत में चार बच्चों की हत्या की आरोपी पूनम को उसके पति नवीन ने साइको किलर मानने से इनकार किया है। नवीन के अनुसार, पूनम शातिर है, उसे कोई मानसिक बीमा ...और पढ़ें

    पूनम के साइको किलर बताए जाने की थ्योरी को पति नवीन ने नकार दिया।

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। चार बच्चों की हत्या की आरोपित पूनम के साइको किलर बताए जाने की थ्योरी को पति नवीन ने नकार दिया है। नवीन का दावा है कि वह न तो साइको है और न ही उसे दिमाग से जुड़ी कोई अन्य बीमारी है। वह शातिर है। मर्डर कर छिपाती रही। किसी को भनक तक नहीं लगने दी।

    इतने लोगों की आंखों में धूल झोंकती रही। बचने के लिए अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा। नवीन मृतक बच्ची विधि के पिता के चचेरे भाई हैं। वह बृहस्पतिवार को विधि की आत्मा की शांति के लिए रखे हवन में अपने पिता के साथ वेस्ट रामनगर स्थित विधि के घर आए थे।

    नवीन का दावा है कि बेटे शुभम की मौत के बाद पूनम जब अस्पताल में भर्ती होने और दुखी होने का ड्रामा कर रही थी तो उसने डिप्रेशन समझ उसे कई चंडीगढ़ तक के अस्पतालों में दिखाया था। तब ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी। नवीन का कहना है वह शादी से पहले ही एमए पास थी। वह बेहद शातिर है। ड्रामे करने में माहिर है। सास के साथ छोटी-छोटी बात को तूल देकर झगड़े को बढ़ाती थी। उसके के बाद मायके चली जाती थी।

    बेटे और भांजी की हत्या के बाद भी तबीयत खराब होने का ड्रामा कर कई दिन अस्पताल में दाखिल रही थी। नवीन का कहना है कि वह दूसरे बेटे को किसी स्वजन तक के पास नहीं छोड़ती थी। हम समझते रहे कि बड़े बेटे की मौत के कारण वह दूसरे बेटे का ज्यादा ध्यान रखती है। हालांकि अब पता चला कि वह तो बच्चों को पालती थी और बाद में मारती थी।

    नवीन बोले, वो परिवार के अन्य बच्चों को भी मार देती

    पति नवीन ने बताया कि वह उनकी मां यानी अपनी सास के साथ बेवजह लड़ाई करती थी, लेकिन एकाध बार को छोड़कर उसके साथ कभी ऐसा कोई झगड़ा नहीं किया। यदि पता होता कि उसके अंदर क्या चल रहा है तो वो पहले ही कार्रवाई कर चुके होते और बच्चों की मौत की नौबत ही नहीं आती। मामला उजागर नहीं होता तो शायद और बच्चों को मारती। जब अपने ही बेटे को नहीं छोड़ा, मेरे भाई संदीप और मेरे पास एक-एक लड़का रह गया है, ये उनको भी मार देती। उसकी मांग है कि उसे फांसी की सजा मिले।