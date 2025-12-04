हरियाणा की लेडी किलर: पति नवीन का चौंकाने वाला खुलासा- 'पूनम साइको नहीं, शातिर है'

जागरण संवाददाता, सोनीपत। चार बच्चों की हत्या की आरोपित पूनम के साइको किलर बताए जाने की थ्योरी को पति नवीन ने नकार दिया है। नवीन का दावा है कि वह न तो साइको है और न ही उसे दिमाग से जुड़ी कोई अन्य बीमारी है। वह शातिर है। मर्डर कर छिपाती रही। किसी को भनक तक नहीं लगने दी।

इतने लोगों की आंखों में धूल झोंकती रही। बचने के लिए अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा। नवीन मृतक बच्ची विधि के पिता के चचेरे भाई हैं। वह बृहस्पतिवार को विधि की आत्मा की शांति के लिए रखे हवन में अपने पिता के साथ वेस्ट रामनगर स्थित विधि के घर आए थे।

नवीन का दावा है कि बेटे शुभम की मौत के बाद पूनम जब अस्पताल में भर्ती होने और दुखी होने का ड्रामा कर रही थी तो उसने डिप्रेशन समझ उसे कई चंडीगढ़ तक के अस्पतालों में दिखाया था। तब ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी। नवीन का कहना है वह शादी से पहले ही एमए पास थी। वह बेहद शातिर है। ड्रामे करने में माहिर है। सास के साथ छोटी-छोटी बात को तूल देकर झगड़े को बढ़ाती थी। उसके के बाद मायके चली जाती थी।

बेटे और भांजी की हत्या के बाद भी तबीयत खराब होने का ड्रामा कर कई दिन अस्पताल में दाखिल रही थी। नवीन का कहना है कि वह दूसरे बेटे को किसी स्वजन तक के पास नहीं छोड़ती थी। हम समझते रहे कि बड़े बेटे की मौत के कारण वह दूसरे बेटे का ज्यादा ध्यान रखती है। हालांकि अब पता चला कि वह तो बच्चों को पालती थी और बाद में मारती थी।