साइको सीरियल किलर: दूसरे बच्चों को सुंदर बताने वालों से कई दिनों तक बात नहीं करती थी पूनम, इस वजह से बनी हैवान

उसी तांत्रिक के सामने पूनम ने वर्ष 2023 में मासूमों की हत्याओं के राज भी उगले थे। वह पड़ोस के एक मृत युवक की आत्मा अपने अंदर होने का दावा करती थी और कई बार अजीब हरकतें भी करती थी।

ईब और के कर सकै सै? कैराना के तांत्रिक से जुड़े तार पूनम के छोटे भाई पंकज ने बताया कि वह दो साल बीमार चल रही थी और अधिकतर समय मायके में ही रहती थी। पूनम का पति नवीन और ससुराल पक्ष कैराना के एक तांत्रिक के पास उसे इलाज के लिए जाया करते थे।

माहौल सदमे से भरा था। घर के बाहर खड़ी पूनम की मां सुनीता हाथ जोड़कर बार-बार यही कहती रहीं- म्हारी के गलती सै, उसने जिसा किया, उसा ए भोग्गैगी।

पुलिस बुधवार को उसे लेकर सिवाह पहुंची, तो पूनम ने मौके पर एक-एक कर सारे राजफाश किए। उसे किसी तरह का पछतावा नहीं है। मां बोली- म्हारी के गलती- उसनै जिसा किया उसा भोग्गैगी छह वर्षीय मासूम विधि की हत्या के रहस्योद्घाटन के बाद जागरण टीम सिवाह स्थित पूनम के मायके पहुंची।

सुंदरता को लेकर उसकी यह असामान्य जलन धीरे-धीरे मन में ज़हर बनती गई। पुलिस जांच में भी सामने आया कि पूनम किसी भी ऐसी स्थिति को सहन नहीं करती थी जिसमें परिवार के लोग किसी और की सुंदरता की प्रशंसा कर दें।

रिश्तेदार किसी और की खूबसूरती की बात कर देते, तो वह कई दिन बात करना छोड़ देती थी। पूनम बच्चों के साथ खेल-खेल में पास आ जाती, लेकिन उसी बहाने मासूमों की जिंदगी से खेलना उसका विकृत खेल बन चुका था।

उनके अनुसार, पूनम की हैवानियत अचानक नहीं उपजी, बल्कि भीतर ही भीतर पनप रही जलन, मनोविज्ञानी दबाव और विकृत सोच की खतरनाक परिणति है। ताऊ के लड़के सुरेंद्र के मुताबिक, बचपन में जब भी घर में किसी की सुंदरता की तारीफ होती तो पूनम रंज पालने लगती।

जागरण संवाददाता, पानीपत। तीन बच्चियों और बेटे की हत्यारोपित पूनम के हैरान कर देने वाले पहलू सामने आ रहे हैं। मां, भाई और चचेरे भाइयों और भतीजे ने कई रहस्योद्घाटन किए।

शादी से पहले पूनम बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन 2023 की पहली घटना के बाद से उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। जिस घर ने कराई शादी, उसी घर में कर दी मासूम की हत्या नौल्था गांव में शादी के दिन हुई दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया।

नौल्था निवासी सतपाल ने बताया कि मैंने वर्ष 2019 में पूनम की शादी गोहाना के भावड़ निवासी नवीन से कराई थी। उसने हमारे घर में मासूम लड़की की हत्या कर दी। घटना के बाद भी नीलम के चेहरे पर किसी तरह की घबराहट या पछतावा नहीं दिखा। वह ऐसे व्यवहार कर रही थी मानो कुछ जानती ही न हो। सतपाल ने बताया कि पूनम की सास उनकी मौसेरी बहन है। सिवाह में जिया हत्याकांड सिवाह गांव में 19 अगस्त 2025 को मासूम जिया की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है।

हत्या का खुलासा होने के बाद स्वजन ने सेक्टर-29 थाने में केस दर्ज कराया। इसके बाद वीरवार को थाना प्रभारी और जांच अधिकारी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने पूरे स्थान का निरीक्षण कर घटना से जुड़े अहम बिंदुओं की जांच की। मौके पर बारीकी से साक्ष्य एकत्र कर घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया।

भतीजे सन्नी ने खोले पूनम के कई राज हत्या के खुलासे के बाद अब भतीजे सन्नी ने भी जो राज खोले, उसने परिवार को झकझोर कर रख दिया है। सन्नी ने बताया कि कुछ दिन पहले ही पूनम उसे माल में घुमाने ले जाना चाहती थी। उसने सन्नी से साफ कहा था कि घर में किसी को मत बताना… और अपना फोन स्विच आफ कर देना।