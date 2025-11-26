रोहतक बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत मामले में रणदीप सुरजेवाला ने उठाए 4 बड़े सवाल, हरियाणा सरकार से मांगा जवाब

नितीश कुशवाहा, चंडीगढ़। रोहतक के गांव लाखनमाजर में ग्राउंड में प्रैक्टिस करते समय पोल गिरने से 17 वर्षीय बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी की मौत को लेकर हरियाणा का सियासी पारा हाई है। पूर्व मुख्यमंत्री और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा सैसेजा के बाद अब रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी सरकार पर हमला बोला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुरजेवाला ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी की हादसे वाली वीडियो को शेयर करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी से चार सवाल किए हैं। आइए जानते हैं उन्होंने सीएम ने क्या-क्या पूछा है। सुरजेवाला ने नायब सरकार पर बोला हमला इस मामले में नायब सरकार पर हमला बोलते हुए सुरजेवाला ने लिखा कि हरियाणा के लाखनमाजरा में नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हार्दिक की मौत एक हादसा नहीं, भाजपा सरकार के सिस्टम द्वारा की गई एक हत्या है।

उन्होंने आगे लिखा कि हार्दिक हरियाणा की युवा प्रतिभा भी था, एक बेटा भी और एक होनहार नौजवान भी। क्या भाजपा सरकार मां-बाप को उनका बेटा वापस दे पायेगी? इस हादसे के लिए उन्होंने सीएम सैनी को जिम्मेदार ठहराते हुए उनसे चार सवाल भी किए हैं।

दूसरा सवाल- अगर आप (मुख्यमंत्री नायब सैनी) स्टेडियम का एक पोल भी नहीं ठीक कर सकते तो सरकार क्या खाक चलाओगे? तीसरा सवाल- जिला खेल अधिकारी कह रहे हैं कि इस स्टेडियम सहित चौदह स्टेडियमों के लिए 2.1 करोड़ का बजट है तो फिर जरा ये बताइये की ये खर्च क्यों नहीं हुआ? एमपीएलएड का बजट भी नहीं लगाया। अगर सरकार ये बजट खर्चती और मेंटेनेंस करती तो हार्दिक की जान बच सकती थी। भाजपा सरकार में इसका जिम्मेवार कौन है?