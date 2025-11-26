रोहतक बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत मामले में रणदीप सुरजेवाला ने उठाए 4 बड़े सवाल, हरियाणा सरकार से मांगा जवाब
रोहतक में बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी की मौत के बाद रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी से पूछा कि खिलाड़ियों की मांग के बावजूद स्टेडियम की मरम्मत क्यों नहीं की गई। सुरजेवाला ने यह भी सवाल किया कि हरियाणा को खेल बजट में कम आवंटन क्यों दिया गया, जबकि राज्य के खिलाड़ी देश के लिए अधिक मेडल लाते हैं।
नितीश कुशवाहा, चंडीगढ़। रोहतक के गांव लाखनमाजर में ग्राउंड में प्रैक्टिस करते समय पोल गिरने से 17 वर्षीय बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी की मौत को लेकर हरियाणा का सियासी पारा हाई है। पूर्व मुख्यमंत्री और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा सैसेजा के बाद अब रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी सरकार पर हमला बोला है।
सुरजेवाला ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी की हादसे वाली वीडियो को शेयर करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी से चार सवाल किए हैं। आइए जानते हैं उन्होंने सीएम ने क्या-क्या पूछा है।
सुरजेवाला ने नायब सरकार पर बोला हमला
इस मामले में नायब सरकार पर हमला बोलते हुए सुरजेवाला ने लिखा कि हरियाणा के लाखनमाजरा में नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हार्दिक की मौत एक हादसा नहीं, भाजपा सरकार के सिस्टम द्वारा की गई एक हत्या है।
उन्होंने आगे लिखा कि हार्दिक हरियाणा की युवा प्रतिभा भी था, एक बेटा भी और एक होनहार नौजवान भी। क्या भाजपा सरकार मां-बाप को उनका बेटा वापस दे पायेगी? इस हादसे के लिए उन्होंने सीएम सैनी को जिम्मेदार ठहराते हुए उनसे चार सवाल भी किए हैं।
यह भी पढ़ें- रोहतक बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी मौत मामले में बड़ा एक्शन, हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने DSO को किया सस्पेंड
सुरजेवाला ने सीएम सैनी से पूछे ये चार सवाल
पहला सवाल- लखनमाजरा के सभी खिलाड़ी मेंटेनेंस की मांग व सुविधाओं को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी से तीन महीने पहले मिले पर हुआ कुछ नहीं। वही ढाक के तीन पात। इस आपराधिक लापरवाही का क्या कारण है?
दूसरा सवाल- अगर आप (मुख्यमंत्री नायब सैनी) स्टेडियम का एक पोल भी नहीं ठीक कर सकते तो सरकार क्या खाक चलाओगे?
तीसरा सवाल- जिला खेल अधिकारी कह रहे हैं कि इस स्टेडियम सहित चौदह स्टेडियमों के लिए 2.1 करोड़ का बजट है तो फिर जरा ये बताइये की ये खर्च क्यों नहीं हुआ? एमपीएलएड का बजट भी नहीं लगाया। अगर सरकार ये बजट खर्चती और मेंटेनेंस करती तो हार्दिक की जान बच सकती थी। भाजपा सरकार में इसका जिम्मेवार कौन है?
चौथा सवाल- क्या श्री नायब सैनी बतायेंगे कि देश के स्पोर्ट्स के 3,397 करोड़ बजट से मोदी सरकार ने हरियाणा को केवल 88 करोड़ ही क्यों दिए? गुजरात को 608 करोड़ रुपये दिया गया है, जबकी देश के आधे से अधिक मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लाते हैं?
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।