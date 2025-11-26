रोहतक बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी मौत मामले में बड़ा एक्शन, हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने DSO को किया सस्पेंड
हरियाणा के रोहतक जिले में बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी की पोल गिरने से हुई मौत के बाद खेल विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। DSO को सस्पेंड कर दिया गया है और राज्य के सभी खेल परिसरों से पुराने उपकरणों को हटाने के आदेश दिए गए हैं। खेल मंत्री ने घटना पर दुख जताया और उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन दिया है। सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है।
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। हरियाणा के रोहतक जिले के गांव लाखनमाजर में ग्राउंड में प्रैक्टिस करते समय बास्केटबॉल का पोल गिरने से एक 17 वर्षीय हार्दिक राठी नाम के खिलाड़ी की मौत हो गई। हार्दिक की मौत के बाद से हरियाणा में सियासी पारा हाई है।
पूर्व मुख्यमंत्री और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार पर हमला बोला है। इस हादसे के बाद से हरियाणा खेल विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। साथ ही मामले में DSO को भी सस्पेंड कर दिया गया है।
खेल परिसरों में पुराने व खराब उपकरणों पर सख्ती
बता दें कि बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी की मौत के बाद से हरियाणा खेल विभाग ने राज्यभर के सभी खेल परिसरों में लगे पुराने, जर्जर और खतरनाक खेल उपकरणों को तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए हैं। खेल विभाग के महानिदेशक कि तरफ से जारी पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी परिसर में ऐसा उपकरण प्रयोग में नहीं आना चाहिए जो खिलाड़ियों के लिए खतरा बने।
उन्होंने कहा कि सभी जिला खेल अधिकारियों, मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल, राई तथा अंबाला, हिसार, रोहतक और गुरुग्राम रेंज के उपनिदेशकों को निर्देश दिए गए हैं कि तुरंत निरीक्षण कर असुरक्षित उपकरणों को हटाया जाए। विभाग ने चेतावनी दी है कि इन आदेशों का पालन न करने पर किसी भी दुर्घटना के लिए संबंधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे
खेल राज्यमंत्री ने DSO को किया सस्पेंड
इसके अलावा विभाग ने प्रोजेक्ट चीफ इंजीनियर और स्पोर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस अथॉरिटी ऑफ हरियाणा से समन्वय कर ऐसे उपकरणों की मरम्मत/बदलाव को प्राथमिकता से करवाने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि इस मामले में खेल राज्यमंत्री गौरव गौतम का बयान भी सामने आया है। खेल राज्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत ही दुखद घटना है, राज्य के लिए भी और व्यक्तिगत रूप से भी बड़ा आघात पहुंचा है। इस मामले में एक्शन लेते हुए DSO को सस्पेंड किया गया है और खेल नर्सरी को भी निलंबित कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की जाएगी और फिर उसी आधार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोबारा ऐसी घटना न हो इसे भी सुनिश्चित किया जाएगा। गौरव गौतम ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं दी जाए। शुरुआती तौर पर जिम्मेदार अधिकारी व कोच को सस्पेंड किया है। सरकार परिजनों के साथ खड़ी है। ऐसी घटना के बाद सभी निशब्द है और मैं भी निशब्द हूं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।