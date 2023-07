Panchkula: घग्गर के पानी के डायवर्जन से बढ़ी परेशानी, भूमि कटाव और रिसाव शुरू; MLA ज्ञानचंद ने किया निरीक्षण

पंचकूला में घग्गर के पानी के डायवर्जन होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। सेक्टर 24-25 के नजदीक पानी के डायवर्जन होने से भूमि कटाव और रिसाव शुरू हो गया है।वहीं पंचकूला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने घग्गर के किनारे पहुंचकर हालातों का जायजा लिया है।

घग्गर के पानी के डायवर्जन से बढ़ी परेशानी,

पंचकूला, जागरण संवाददाता। पंचकूला में घग्गर के पानी के डायवर्जन होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पानी के डायवर्जन होने से सेक्टर 22 से लेकर 28 तक के लोग को इससे समस्या आ सकती है। वहीं, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष एवं पंचकूला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने घग्गर के किनारे पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि घग्गर का जलस्तर घट चुका है लेकिन सेक्टर 24-25 के नजदीक पानी के डायवर्जन होने से भूमि कटाव और रिसाव शुरू हो गया है। लोगों को सतर्क रहने की अपील की इस भूमि कटाव के चलते सेक्टर 22 से लेकर 28 के बीच की जो सड़क है उसे 15 से 20 मीटर दूरी पर घग्गर बह रही है। गुप्ता ने कहा प्रशासन देर रात से ही मौके पर मौजूद है और पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं, उन्होंने यह भी कहा कि मेरी लोगों से अपील है घग्गर किनारे बना हर्बल पार्क पानी में बह चुका है इसलिए इसमें ना आएं। पंचकूला में 3 लोगों और लगभग एक दर्जन पशुओं की मौत ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा उत्तर भारत में बारिश से तबाही हुई है। हिमाचल की तलहटी में बसे पंचकूला में भी काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि पंचकूला में 3 लोगों की जान गई है एक दर्जन के करीब पशुओं की भी मौत हुई है। बता दें कि भारी बारिश के कारण पंचकूला में एक दर्जन के करीब पल और सड़क मार्ग टूट चुके हैं । वहीं, विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात हुई है और उनसे मिलकर पंचकूला में हुए नुकसान पर जल्द काम शुरू करने का अनुरोध करेंगे

