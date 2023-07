Harayana Weather Alert: बारिश से अभी नहीं मिलेगी राहत, चार जिलों में येलो अलर्ट जारी; जानें कैसा रहेगा मौसम

Haryana Weather Alert हरियाणा के कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है। चंडीगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तर हरियाणा के चार जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जिसके चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है

Harayana Weather Alert: बारिश से अभी नहीं मिलेगी राहत, चार जिलों में येलो अलर्ट जारी

Your browser does not support the audio element.

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता। Haryana Weather Alert: हरियाणा में भारी बारिश अभी भी तबाही मचा रही है। कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदियां उफान पर हैं। वहीं, आज भी हरियाणा के कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है। चंडीगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तर हरियाणा के चार जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जिसके चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, मौसम विभाग ने बताया कि 40 से 60 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं। बाढ़े से 11 जिले प्रभावित और 16 लोगों की हुई मौत हरियाणा में भारी बारिश के कारण 11 जिले प्रभावित हुए हैं। इन 11 जिलों अंबाला, फतेहाबाद, फरीदाबाद, पंचकूला, झज्जर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत और यमुनानगर में जलभराव से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। 854 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। सवा लाख हेक्टेयर में फसलें डूबी हैं। वहीं, 24 घंटों के दौरान 105 और गांवों में घरों में पानी घुस गया। 16 हजार 857 हेक्टेयर में खड़ी फसलें जलमग्न हो गईं। वीरवार को पांच और लोगों की मौत हो गई, जबकि एक लापता है। अब तक 16 की मौत हो चुकी है और चार लोगों का पता नहीं चल पाया है। 110 मवेशियों व 20 हजार मुर्गियों की हुई मौत आधा हरियाणा बाढ़ से जूझ रहा है। प्रदेश में 126 मकान पूरी तरह ढह गए हैं। 106 मकानों को भारी नुकसान हुआ है। 110 मवेशियों व 20 हजार मुर्गियों की मौत हुई है। 3674 लोगों को जलभराव क्षेत्र से निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में खाने-पीने के सामान और दवाओं की आपूर्ति की जा रही है। पानीपत, अंबाला, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र और करनाल में एनडीआरएफ के साथ ही अंबाला, यमुनानगर, करनाल और पानीपत में सेना के जवानों को राहत एवं बचाव कार्यों में लगाया गया है। अंबाला-कुरुक्षेत्र सहित कई शहरों के निचले इलाकों में पानी जमा है। कैथल में भी चीका के पास लगते कई गांवों डूब गए हैं। वर्षा और बाढ़ का असर इंद्री क्षेत्र में शेरगढ़ टापू के पास यमुना के पुल का हिस्सा पानी में डूबने से हरियाणा-उत्तर प्रदेश के बीच आवागमन बंद है। अंबाला-हिसार हाईवे फिलहाल बंद है। कैथल-पटियाला हाईवे बंद है। दिल्ली-पटियाला हाईवे बंद होने से जींद से पंजाब जाने वाली बसें बंद हैं।

Edited By: Preeti Gupta