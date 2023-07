Haryana Weather: हरियाणा में भारी बारिश से बिगड़े हालात, इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी; जमकर बरसेंगे बादल

Haryana Weather News हरियाणा में अभी अगले दो-तीन दिन और बारिश होगी। बारिश ने इस बार पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उत्तरी हरियाणा के कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 48 घंटे कई इलाकों में भारी वर्षा का दौर जारी रह सकता है। ऐसे में लोगों को जलभराव की स्थिति से अभी राहत नहीं मिलेगी।

हरियाणा में भारी बारिश से बिगड़े हालात, इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी

करनाल, जागरण संवाददाता। Haryana Weather Update पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी वर्षा से नदियों में सैलाब जैसे हालात नजर आ रहे हैं। उत्तर हरियाणा में चंडीगढ़-पंचकूला, अंबाला व यमुनानगर के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है तो इसी रीजन के कुरुक्षेत्र, कैथल व करनाल जिलों में भी भारी से बहुत भारी वर्षा व गरज-चमक की चेतावनी जारी की गई है। हरियाणा और चंडीगढ़ सहित पंजाब में भी ताबड़तोड़ बारिश से कई जगह बाढ़ जैसी स्थिति बनी है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 48 घंटे कई इलाकों में भारी वर्षा का दौर जारी रह सकता है। हरियाणा व पंजाब में बीते तीन दिन से मानसून की मेहरबानी ने लोगों को गर्मी व उमस से राहत पहुंचाई, लेकिन अब ताबड़तोड़ वर्षा से इन राज्यों में कई जगह भारी नुकसान के हालात दिखाई दे रहे हैं। उत्तर हरियाणा व चंडीगढ़ के साथ दक्षिणपूर्वी पंजाब पर पश्चिमी विक्षोभ व बंगाल की खाड़ी के साथ ही अरब सागर की ओर से आने वाली हवा मिलकर एक साथ टकराने से मूसलाधार वर्षा करा रही है। यह सिलसिला दो दिन इसी प्रकार जारी रहने के आसार हैं, जिससे बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति बद से बदतर होने का खतरा लगातार बना है। वहीं राज्य में 13 जुलाई तक हल्की से मध्यम वर्षा की स्थिति बनी रहेगी। यह है वर्तमान मौसमी प्रणाली लगातार सक्रिय मानसून व उत्तरी पाकिस्तान से लेकर उत्तर पूर्व अरब सागर तक विस्तारित पश्चिमी विक्षोभ के कारण बनी मौसमी गतिविधियों के कारण हरियाणा के ज्यादातर जिलों में भारी या अत्याधिक भारी श्रेणी की वर्षा दर्ज की जा रही है। इससे कई जिलों में वर्षा के नित नए रिकॉर्ड बनते चले जा रहे हैं। उत्तर हरियाणा में रेड अलर्ट के बीच अंबाला, पंचकूला से लेकर यमुनानगर, कुरुक्षेत्र व करनाल जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने वर्षा के दौरान सावधानी से वाहन चलाने, पेड़ों के नीचे आश्रय न लेने व जलस्रोतों के पास न जाने की सलाह जारी की है।

Edited By: Rajat Mourya