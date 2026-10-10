स्थानीय निकायों और पंचायतों को मिलेगा टैक्स से कमाई का सातवां हिस्सा, हरियाणा कैबिनेट का बड़ा फैसला

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में सातवें राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट आने तक पंचायतों और शहरी निकायों को पुराने फार्मूले से ही पैसा मिलेगा। अगले वित्त आयोग की सिफारिशें मिलने तक कैबिनेट ने छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें जारी रखने को मंजूरी दी है। राज्य के अपने कर राजस्व का सात प्रतिशत हिस्सा स्थानीय निकायों को आवंटित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि ग्रामीण और शहरी निकायों के बीच धनराशि का बंटवारा तय मानकों के आधार पर होगा। गांवों में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को क्रमशः 75:15:10 के अनुपात में राशि मिलेगी। यानी सबसे बड़ा हिस्सा ग्राम पंचायतों के खाते में जाएगा।

ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के बीच राशि बांटते समय आबादी को 80 प्रतिशत और क्षेत्रफल को 20 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा। इसके लिए हर साल 31 दिसंबर तक परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर उपलब्ध आबादी के आंकड़े इस्तेमाल होंगे। जिला परिषदों और पंचायत समितियों के हिस्से का निर्धारण भी इसी तारीख तक उपलब्ध जनसंख्या के आधार पर होगा।

गलियों पर 30% से ज्यादा खर्च नहीं स्थानीय निकाय आवंटित राशि का अधिकतम 30 प्रतिशत हिस्सा गलियों को पक्का करने पर खर्च कर सकेंगे। शेष राशि का उपयोग अन्य निर्धारित स्थानीय विकास कार्यों के लिए किया जा सकेगा। इस सीमा से गलियों के निर्माण पर खर्च की अधिकतम हिस्सेदारी तय रहेगी।

राजस्व लक्ष्य पूरा नहीं किया तो अनुदान कटेगा शहरी स्थानीय निकायों के लिए राजस्व जुटाने की शर्त भी लागू रहेगी। उनका वास्तविक राजस्व पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित खातों में दर्ज बजटीय राजस्व का कम से कम 85 प्रतिशत होना चाहिए। यह स्तर पूरा नहीं करने वाले शहरी निकायों के चालू वर्ष के राज्य वित्त आयोग अनुदान में अनुशंसित हिस्से के मुकाबले 20 प्रतिशत कटौती होगी।