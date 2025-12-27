पलवल में युवक की चाकू घोंपकर हत्या, मंदिर के पास खून से लथपथ मिला शव; सीने टूटा खंजर देख सिहरे राहगीर
पलवल की इस्लामाबाद कॉलोनी में 25 वर्षीय रोहताश की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। उसका शव शिव मंदिर के पास खून से लथपथ मिला। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्त ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पलवल। रेलवे लाइन पार बसी इस्लामाबाद काॅलोनी में 25 वर्षीय युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान रोहताश के रूप में हुई है। स्वजन की शिकायत पर कैंप थाना पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक के भाई देवरतन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रोहताश मजदूरी का काम करता था।
रोहताश खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला
26 दिसंबर की रात करीब आठ बजे वह घर से खाना खाकर निकला था, लेकिन घर वापस नहीं आया। सुबह करीब साढ़े पांच बजे पड़ोसियों ने सूचना दी कि काॅलोनी में स्थापित शिव मंदिर के पास चौक पर रोहताश खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ है। सूचना मिलने पर देवरतन अन्य स्वजन के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि रोहताश की छाती पर टूटा हुआ चाकू घुपा हुआ था, जहां से खून निकल रहा था और उसके कपड़े खून में सने हुए थे।
पुलिस कंट्रोल रूम से चौकी को जानकारी दी गई
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस कंट्रोल रूम से चौकी को जानकारी दी गई। इसके बाद जांच अधिकारी साबिर हुसैन व कांस्टेबल सुनील और अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों को भी घटना की सूचना दी गई। पुलिस ने शव को नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, लेकिन स्वजन ने शव लेने से इनकार कर दिया।
सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जा रही
स्वजन का कहना है कि जब तक आरोपितों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर लेती, तब तक वे न तो शव लेंगे और न ही अंतिम संस्कार करेंगे। भाई ने आशंका जताई कि रोहताश की किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या की है। पुलिस का कहना है कि आसपास के इलाकों के सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जा रही है। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह हत्या किसी आपसी रंजिश या व्यक्तिगत विवाद से जुड़ी प्रतीत हो रही है।
