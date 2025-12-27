Language
    पलवल में उधार का पैसा मांगने पर दुकानदार से मारपीट, सामान और कैश लूटकर फरार हुए बदमाश

    By Ankur Agnihotri Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 03:12 PM (IST)

    पलवल के हसनपुर थाना क्षेत्र में उधार के पैसे मांगने पर एक दुकानदार राहुल को पीटा गया और उसकी दुकान से सामान व नकदी लूट ली गई। राहुल ने गांव के अर्जुन ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता,पलवल। हसनपुर थाना क्षेत्र में उधार के पैसे मांगने पर एक दुकानदार से मारपीट और लूटपाट का मामला सामने आया है। पुलिस ने दो महिलाओं सहित दस लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    घायल दुकानदार को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हसनपुर थाना प्रभारी दिनेश कुमार के अनुसार, अच्छेजा गांव निवासी राहुल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी गांव में टायर-पंचर की दुकान है। गांव का ही अर्जुन ट्रैक्टर-ट्राली में काम करने के लिए अपने चालक को उसकी दुकान पर लाया।

    लाठी डंडे लेकर पहुंचे दुकान 

    चालक ने राहुल से ट्राली के टायरों के बोल्ट टाइट करने को कहा। राहुल ने चालक से कहा कि अर्जुन पर उसके पुराने दस हजार रुपये उधार हैं, पहले वह पैसे दे, तभी काम किया जाएगा। इस पर चालक ने अर्जुन को फोन कर मौके पर बुला लिया।

    कुछ ही देर में अर्जुन, विजय, बोबी, शोभा, सुनीता, ज्योति और पांच-छह अन्य लोग हाथों में डंडे, लोहे की राड और अन्य हथियार लेकर दुकान पर पहुंच गए। आरोप है कि उन्होंने आते ही राहुल के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी।

    लोगों ने बचाया

    वहां से गुजर रहे लोगों ने बीच-बचाव कर राहुल को बचाया। इसके बाद आरोपित उसकी दुकान से टायर-पंचर का काफी सामान और गल्ले में रखे दस हजार रुपए लूटकर फरार हो गए। राहुल ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि एक माह पहले भी यही आरोपित उसके घर पर हमला कर चुके हैं, तब पड़ोसियों ने उसे बचाया था।