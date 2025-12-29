पलवल में रोहताश हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा, पुलिस ने दोस्त को किया गिरफ्तार; सच्चाई जान उड़े होश

जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल में कैंप थाना अंतर्गत शनिवार को इस्लामाबाद में रोहतश नाम के युवक की हत्या शराब पीने के दौरान नशे में कहासुनी के चलते की गई थी। पुलिस ने इस मामले में मृतक के साथी को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी पलवल क्राइम ब्रांच और थाना कैंप पुलिस ने संयुक्त रूप से की है।

जानकारी के अनुसार, 27 दिसंबर को थाना कैंप क्षेत्र इस्लामाबाद में रोहताश नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक युवक रात को खाना खाने के बाद टहलने के लिए घर से निकला था, लेकिन अगली सुबह उसका शव कालोनी के चौक पर खून से लथपथ अवस्था में मिला था।

मृतक के भाई देवरतन की शिकायत पर थाना कैंप में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया गया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी पलवल द्वारा आरोपित की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। इसके बाद पलवल क्राइम ब्रांच प्रभारी रविंद्र कुमार के नेतृत्व में थाना कैंप पुलिस एवं किठवाड़ी पुल चौकी पुलिस ने साइबर सेल की सहायता से जांच शुरू की।