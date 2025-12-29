पलवल में रोहताश हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा, पुलिस ने दोस्त को किया गिरफ्तार; सच्चाई जान उड़े होश
पलवल के इस्लामाबाद में रोहताश की हत्या शराब पीने के दौरान हुई कहासुनी के कारण हुई थी। पुलिस ने मृतक के दोस्त विकास कुमार उर्फ चिक्की को गिरफ्तार किया ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल में कैंप थाना अंतर्गत शनिवार को इस्लामाबाद में रोहतश नाम के युवक की हत्या शराब पीने के दौरान नशे में कहासुनी के चलते की गई थी। पुलिस ने इस मामले में मृतक के साथी को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी पलवल क्राइम ब्रांच और थाना कैंप पुलिस ने संयुक्त रूप से की है।
जानकारी के अनुसार, 27 दिसंबर को थाना कैंप क्षेत्र इस्लामाबाद में रोहताश नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक युवक रात को खाना खाने के बाद टहलने के लिए घर से निकला था, लेकिन अगली सुबह उसका शव कालोनी के चौक पर खून से लथपथ अवस्था में मिला था।
मृतक के भाई देवरतन की शिकायत पर थाना कैंप में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया गया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी पलवल द्वारा आरोपित की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। इसके बाद पलवल क्राइम ब्रांच प्रभारी रविंद्र कुमार के नेतृत्व में थाना कैंप पुलिस एवं किठवाड़ी पुल चौकी पुलिस ने साइबर सेल की सहायता से जांच शुरू की।
संयुक्त कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी की पहचान इस्लामाबाद के रहने वाले विकास कुमार उर्फ चिक्की के रूप में की और उसे गिरफ्तार कर लिया।
इस मामले के जांच करने वाले किठवाड़ी पुल चौकी प्रभारी एसआई संजय कुमार ने बताया कि पूछताछ में आरोपित ने खुलासा किया कि वारदात से पहले वह और मृतक साथ में शराब पी रहे थे। इसी दौरान आपसी कहासुनी हो गई, जो बाद में हिंसक झगड़े में बदल गई। आरोपी ने गुस्से में आकर सब्जी काटने वाले चाकू से हमला कर दिया, जिससे रोहताश की मौत हो गई।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है। आरोपी को आगे की पूछताछ और यह पता लगाने के लिए कि इस वारदात में कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं, एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस द्वारा मामले की गहनता से जांच जारी है।
