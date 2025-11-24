पलवल में ड्यूटी से लौट रहे कर्मी को रास्ते में घेरकर लाठी-डंडों से पीटा, सिर पर आईं गंभीर चोटें

जागरण संवाददाता, पलवल। सदर थाना अंतर्गत अहरवां गांव में युवकों ने ड्यूटी से लौट रहे कर्मी को रास्ते में घेरकर लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा और जान से मारने की कोशिश की। पीड़ित के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मामले में अहरवां गांव के रहने वाले घायल युवक बलजीत ने सदर थाना पलवल में दी अपनी लिखित शिकायत में बताया कि वह 17 नवंबर की रात को ड्यूटी से घर लौट रहा था।

दुर्गापुर रोड पर गांव अहरवां के ही करण, जितन, लाला, ओमप्रकाश और बबलू के पुत्र ने उसका रास्ता रोक लिया और अचानक लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट इतनी बेरहमी से की गई कि वह वहीं सड़क पर गिर पड़ा और हमलावर मौके से फरार हो गए। हमले में उसे गंभीर चोट आईं।