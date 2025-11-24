पलवल में ड्यूटी से लौट रहे कर्मी को रास्ते में घेरकर लाठी-डंडों से पीटा, सिर पर आईं गंभीर चोटें
पलवल में ड्यूटी से लौट रहे एक कर्मचारी को कुछ लोगों ने रास्ते में घेरकर लाठी-डंडों से पीटा, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जागरण संवाददाता, पलवल। सदर थाना अंतर्गत अहरवां गांव में युवकों ने ड्यूटी से लौट रहे कर्मी को रास्ते में घेरकर लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा और जान से मारने की कोशिश की। पीड़ित के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मामले में अहरवां गांव के रहने वाले घायल युवक बलजीत ने सदर थाना पलवल में दी अपनी लिखित शिकायत में बताया कि वह 17 नवंबर की रात को ड्यूटी से घर लौट रहा था।
दुर्गापुर रोड पर गांव अहरवां के ही करण, जितन, लाला, ओमप्रकाश और बबलू के पुत्र ने उसका रास्ता रोक लिया और अचानक लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट इतनी बेरहमी से की गई कि वह वहीं सड़क पर गिर पड़ा और हमलावर मौके से फरार हो गए। हमले में उसे गंभीर चोट आईं।
बलजीत ने तुरंत घर फोन किया। स्वजन उसे तुरंत सरकारी अस्पताल पलवल ले गए जहां उसका उपचार हुआ। इसके बाद उसने अपनी लिखित शिकायत पुलिस में दी।
