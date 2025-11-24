Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पलवल में ड्यूटी से लौट रहे कर्मी को रास्ते में घेरकर लाठी-डंडों से पीटा, सिर पर आईं गंभीर चोटें

    By Jagran News Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 09:59 AM (IST)

    पलवल में ड्यूटी से लौट रहे एक कर्मचारी को कुछ लोगों ने रास्ते में घेरकर लाठी-डंडों से पीटा, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, पलवल। सदर थाना अंतर्गत अहरवां गांव में युवकों ने ड्यूटी से लौट रहे कर्मी को रास्ते में घेरकर लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा और जान से मारने की कोशिश की। पीड़ित के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मामले में अहरवां गांव के रहने वाले घायल युवक बलजीत ने सदर थाना पलवल में दी अपनी लिखित शिकायत में बताया कि वह 17 नवंबर की रात को ड्यूटी से घर लौट रहा था।

    दुर्गापुर रोड पर गांव अहरवां के ही करण, जितन, लाला, ओमप्रकाश और बबलू के पुत्र ने उसका रास्ता रोक लिया और अचानक लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट इतनी बेरहमी से की गई कि वह वहीं सड़क पर गिर पड़ा और हमलावर मौके से फरार हो गए। हमले में उसे गंभीर चोट आईं।

    बलजीत ने तुरंत घर फोन किया। स्वजन उसे तुरंत सरकारी अस्पताल पलवल ले गए जहां उसका उपचार हुआ। इसके बाद उसने अपनी लिखित शिकायत पुलिस में दी।

    यह भी पढ़ें- पलवल में दुल्हन को छोड़ने गए दूल्हा समेत चार को बनाया बंधक, ससुराल वाले पंचायत बुलाने की जिद पर अड़े

    यह भी पढ़ें- पलवल में थप्पड़ मारने का कारण पूछने पर कार सवार युवकों ने की जमकर मारपीट