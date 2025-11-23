Language
    पलवल में थप्पड़ मारने का कारण पूछने पर कार सवार युवकों ने की जमकर मारपीट

    By Ankur Agnihotri Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 02:14 PM (IST)

    पलवल के ततारपुर गांव में थप्पड़ मारने का कारण पूछने पर युवकों ने मारपीट की। पीड़ित को बचाने आए परिजनों को भी गाड़ी से टक्कर मारी गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रेम नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई कि आरोपियों ने जातिसूचक गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी।

    थप्पड़ मारने का कारण पूछने पर कार सवार युवकों ने जमकर मारपीट की।

    जागरण संवाददाता, पलवल। ततारपुर गांव में थप्पड़ मारने का कारण पूछने पर कार सवार युवकों ने जमकर मारपीट की। पीड़ित के बचाने आए स्वजन को भी कार से टक्कर मार दी गई। पुलिस ने मामले में नामजद युवकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    गदपुरी थाना पुलिस को दी शिकायत में ततारपुर गांव के रहने वाले प्रेम ने बताया कि वह और उसके चाचा का बेटा गौतम पैदल अपने घर से ततारपुर चौक की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से एक बाइक पर तीन लड़के आए, जिनमें पृथला गांव का रहने वाला अक्षय भी शामिल था।

    उन्होंने गौतम को चलती बाइक से थप्पड़ मारा। जब गौतम ने इसका कारण पूछा, तो आरोपितों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गालियां दीं और अपमानित किया। इसके बाद आरोपितों ने धमकी दी कि वे दस मिनट में वापस आएंगे। करीब डेढ़ घंटे बाद अक्षय और 15-20 अन्य युवक तीन गाड़ियों में सवार होकर आए। उनके हाथों में पिस्टल, कट्टा और डंडे थे। वे प्रेम के घर के बाहर खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने गौतम को देखा, उसके साथ लात-घूसों से मारपीट शुरू कर दी

    प्रेम ने कहा कि गौतम के बचाओ-बचाओ का शोर सुनकर प्रेम और उसके चाचा महावीर मौके पर पहुंचे। अक्षय ने अपनी थार गाड़ी से महावीर को टक्कर मार दी। वहीं, गाड़ियों में सवार दीपक, विरेन, मड्डू और अन्य युवकों ने गौतम के साथ जमकर मारपीट की और उसे जातिसूचक गालियां देकर अपमानित किया।

    झगड़ा होता देख गांव के लोग एकत्रित हो गए। इसके बाद आरोपित अपनी गाड़ियों में बैठकर भाग गए। भागते समय उन्होंने धमकी दी कि यदि कोई कानूनी कार्रवाई की गई, तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। उन्होंने इसकी सूचना तुरंत डायल 112 पर पुलिस को दी, पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल अवस्था में उसके चाचा महावीर को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया। जिनका उपचार चल रहा है।

    गदपुरी थाना पुलिस ने इस संबंध प्रेम सिंह की शिकायत पर अक्षय, दीपक उर्फ बीजू, विरेन, मड्डू व 15-20 अन्य के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।