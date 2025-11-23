पलवल में दुल्हन को छोड़ने गए दूल्हा समेत चार को बनाया बंधक, ससुराल वाले पंचायत बुलाने की जिद पर अड़े

जागरण संवाददाता, पलवल। हथीन थाना अंतर्गत शादी के एक सप्ताह के अंदर ही ससुरालपक्ष ने दुल्हन को छोड़ने गए दूल्हे सहित चार लोगों को घर में बंधक बना लिया। मामले में रजपुरा के रहने वाले इब्राहिम ने बताया कि उनकी बेटे जुनैद की शादी बीती 16 नवंबर को अंधोला की रहने वाली आबिदा पुत्री इस्माइल खान उर्फ पप्पू से हुई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रस्म के मुताबिक 22 नवंबर को दोपहर में जुनैद, उसका छोटा भाई गुलफाम, दामाद अजरू और सात साल का पोता अल्फाज नई दुल्हन को छोड़ने कार से अंधोला गए थे। शाम तक जब कोई वापस नहीं लौटा तो स्वजन ने फोन किए, लेकिन किसी ने नहीं उठाया।

लड़की के पिता ने कहा कि बच्चे खाना खा रहे हैं, खाकर चले जाएंगे। रात दस बजे के बाद सभी फोन बंद हो गए। तभी गांव रजपुरा के सरपंच घर आए और बताया कि लड़की का पिता फोन पर धमका रहा है कि हमने सबको बंधक बना लिया है, पंचायत आएगी तभी छोड़ेंगे।

पंचायत पहुंची तो ससुराल वालों ने काफी मिन्नतों के बाद सिर्फ सात साल के मासूम अल्फाज को छोड़ा गया। घर लौटते ही अल्फाज ने बताया कि उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया था। सभी ने मिलकर उन्हें गंदी-गंदी गालियां दीं। जेब से पैसे, सोने की चेन-अंगूठी छीन ली। कार की चाबी छीनकर गाड़ी कहीं छिपा दी।