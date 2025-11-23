Language
    पलवल में दुल्हन को छोड़ने गए दूल्हा समेत चार को बनाया बंधक, ससुराल वाले पंचायत बुलाने की जिद पर अड़े

    By Ankur Agnihotri Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 07:06 PM (IST)

    पलवल में एक चौंकाने वाली घटना में, दुल्हन को वापस ससुराल छोड़ने गए दूल्हे और उसके तीन साथियों को दुल्हन के परिवार ने बंधक बना लिया। परिवार पंचायत बुलाने की मांग पर अड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है और दूल्हे व उसके साथियों को छुड़ाने की कोशिश कर रही है।

    जागरण संवाददाता, पलवल। हथीन थाना अंतर्गत शादी के एक सप्ताह के अंदर ही ससुरालपक्ष ने दुल्हन को छोड़ने गए दूल्हे सहित चार लोगों को घर में बंधक बना लिया। मामले में रजपुरा के रहने वाले इब्राहिम ने बताया कि उनकी बेटे जुनैद की शादी बीती 16 नवंबर को अंधोला की रहने वाली आबिदा पुत्री इस्माइल खान उर्फ पप्पू से हुई थी।

    रस्म के मुताबिक 22 नवंबर को दोपहर में जुनैद, उसका छोटा भाई गुलफाम, दामाद अजरू और सात साल का पोता अल्फाज नई दुल्हन को छोड़ने कार से अंधोला गए थे। शाम तक जब कोई वापस नहीं लौटा तो स्वजन ने फोन किए, लेकिन किसी ने नहीं उठाया।

    लड़की के पिता ने कहा कि बच्चे खाना खा रहे हैं, खाकर चले जाएंगे। रात दस बजे के बाद सभी फोन बंद हो गए। तभी गांव रजपुरा के सरपंच घर आए और बताया कि लड़की का पिता फोन पर धमका रहा है कि हमने सबको बंधक बना लिया है, पंचायत आएगी तभी छोड़ेंगे।

    पंचायत पहुंची तो ससुराल वालों ने काफी मिन्नतों के बाद सिर्फ सात साल के मासूम अल्फाज को छोड़ा गया। घर लौटते ही अल्फाज ने बताया कि उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया था। सभी ने मिलकर उन्हें गंदी-गंदी गालियां दीं। जेब से पैसे, सोने की चेन-अंगूठी छीन ली। कार की चाबी छीनकर गाड़ी कहीं छिपा दी।

    बार-बार कह रहे थे कि इन सबको मार दो, जला दो, किसी को पता नहीं चलेगा। रात को ही स्वजन ने 112 डायल करके पुलिस को बुलाया। पुलिस पूरे घर में तलाशी लेने पहुंची, लेकिन बंधकों को कहीं और छिपा दिया था। गुलफाम, जुनैद और अजरू रविवार को किसी तरह घर लौटे।

    हथीन थाना प्रभारी हरिकिशन के अनुसार दोनों पक्ष थाने आए थे। लड़की पक्ष ने भी आरोप लगाया था कि आबिदा के साथ उसके ससुरालीजनों ने मारपीट की है। इसके बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया है।

