अब स्ट्रीट वेंडर पान-मसाला या गुटखा खाकर नहीं बेच पाएंगे कोई भी खाद्य और पेय पदार्थ; जिला प्रशासन का आदेश
पलवल में उपायुक्त ने स्ट्रीट वेंडरों को पान-मसाला और गुटखा खाकर खाद्य पदार्थ बेचने पर सख्त निर्देश दिए हैं। ऐसा करने से स्वच्छता मानकों का उल्लंघन होता है और लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। शहर में स्वच्छ और सुरक्षित खाद्य सेवा सुनिश्चित करना प्रशासन का लक्ष्य है।
जागरण संवाददाता, पलवल। शहर के विभिन्न बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर खाद्य सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के उद्देश्य से उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जिला प्रशासन की अेार से स्ट्रीट वेंडरों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोई भी स्ट्रीट वेंडर पान-मसाला या गुटखा खाकर खाद्य उत्पाद और पेय पदार्थ नहीं बेचेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे उत्पादों का सेवन न केवल अस्वच्छता फैलातें हैं बल्कि लोगों में स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालते हैं और जोखिम को बढ़ाते हैं।
उपायुक्त ने बताया कि उनके संज्ञान में आया है कि कई स्थानों पर कुछ वेंडर गुटखा या पान-मसाला का सेवन करते हुए ग्राहकों को खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ परोसते हैं, जिससे स्वच्छता मानकों का उल्लंघन होता है। इस संबंध में सभी नगर क्षेत्रों में विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।
उन्होंने कहा कि खाने-पीने की वस्तुओं को तैयार करने और परोसने वाले सभी विक्रेताओं को स्वच्छता नियमों का पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने चेताया कि कि निर्धारित निर्देशों का उल्लंघन करने वाले स्ट्रीट वेंडरों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य शहर में स्वच्छ और सुरक्षित खाद्य सेवा सुनिश्चित करना है ताकि नागरिक निर्भय होकर बाजार से खानपान की वस्तुएं खरीद सकें।
