अब स्ट्रीट वेंडर पान-मसाला या गुटखा खाकर नहीं बेच पाएंगे कोई भी खाद्य और पेय पदार्थ; जिला प्रशासन का आदेश

जागरण संवाददाता, पलवल। शहर के विभिन्न बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर खाद्य सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के उद्देश्य से उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जिला प्रशासन की अेार से स्ट्रीट वेंडरों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोई भी स्ट्रीट वेंडर पान-मसाला या गुटखा खाकर खाद्य उत्पाद और पेय पदार्थ नहीं बेचेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे उत्पादों का सेवन न केवल अस्वच्छता फैलातें हैं बल्कि लोगों में स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालते हैं और जोखिम को बढ़ाते हैं।



उपायुक्त ने बताया कि उनके संज्ञान में आया है कि कई स्थानों पर कुछ वेंडर गुटखा या पान-मसाला का सेवन करते हुए ग्राहकों को खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ परोसते हैं, जिससे स्वच्छता मानकों का उल्लंघन होता है। इस संबंध में सभी नगर क्षेत्रों में विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।