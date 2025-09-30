पलवल में नाबालिग लड़की के मतांतरण के प्रयास में दो और गिरफ्तार, अब एसआईटी करेगी मामले की जांंच

दोनों ही आरोपी मतांतरण की साजिश में शामिल थे। इससे पहले पुलिस मस्जिद के मौलवी और दो किशोर को पकड़ चुकी है। वहीं पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला के निर्देश पर इस मामले की गहन जांच के लिए डीएसपी मुख्यालय अनिल कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का भी गठन किया गया है।

जागरण संवाददाता, पलवल। सदर थाना क्षेत्र की एक मस्जिद में नाबालिग लड़की के मतांतरण का प्रयास करने के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

मामले में सदर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 25 सितंबर को शाम करीब छह बजे जब वह घर लौटे, तो उनकी 15-16 वर्षीय नाबालिग बेटी घर पर नहीं थी।

खोजबीन के दौरान उन्हें गांव की मस्जिद से बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मस्जिद के अंदर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि मस्जिद का मौलवी सलमुद्दीन और एक अन्य व्यक्ति उनकी बेटी के साथ झगड़ा कर रहे थे।

उस समय वहां पर जक्कि अहमद मास्टर, अय्यूब खान के साथ दो व्यक्ति व महिलाएं मौजूद थीं, जो योजनाबद्ध तरीके से अपने हाथों में कुरान लेकर मतांतरण की प्रक्रिया कर रहे थे।

शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने अंदर जाकर बच्ची को उनके चंगुल से छुड़ाया। लड़की ने रोते हुए बताया कि मौलवी ने पहले उसके हाथ से कलावा और राखियों को काट दिया और उसके माथे से तिलक को मिटा दिया।

इसके बाद उन्होंने उस पर नमाज पढ़ने और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। लड़की के अनुसार, मौलवी ने उसके साथ छेड़छाड़ भी की।

जब पीड़ित परिवार बच्ची को लेकर मस्जिद से बाहर निकलने लगा, तो आरोपियों के पक्ष के अन्य लोगों ने लाठी-डंडों के साथ उनका रास्ता रोक लिया और धमकी दी कि अगर मामले को आगे बढ़ाया तो उन्हें जान से खत्म कर दिया जाएगा।