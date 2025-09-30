'आरोपितों का तबीयत से होगा इलाज...', नाबालिग लड़की के मतांतरण के प्रयास मामले पर बोले खेल मंत्री
पलवल में एक नाबालिग लड़की के मतांतरण के प्रयास के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। खेल मंत्री गौरव गौतम ने प्रदर्शनकारियों को कार्रवाई का आश्वासन दिया और राष्ट्रविरोधी ताकतों पर निशाना साधा। उन्होंने सनातन संस्कृति के साथ एकजुट रहने की अपील की। पुलिस ने इस मामले में एक मौलवी को गिरफ्तार किया है।
जागरण संवाददाता, पलवल। सदर थाना अंतर्गत एक गांव में नाबालिग लड़की के मतांतरण कराने के प्रयास के मामले को लेकर सैकड़ों लोगों ने लघु सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपितों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की।
प्रदर्शन में पहुंचे खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि धर्म परिवर्तन के तार ऊपर तक जुड़े हैं। मंत्री को देखकर लोगों ने कहा कि मस्जिद को तुड़वा दो। इस पर मंत्री गौतम ने कहा कि समय रहते सभी चीजें ठीक होंगी, वह तसल्ली रखें। आरोपितों का तबीयत से इलाज होगा, लोग इसकी चिंता न करें।
उन्होंने कहा कि कुछ लोग वेष बदलकर धर्म पर चोट करना चाहते हैं। ऐसे किसी भी चक्कर में न फंसे, क्योंकि सनातन एक ऐसी संस्कृति है जो आपको अच्छे रास्ते पर लेकर जा सकती है। ये वक्त सनातन के साथ मजबूत बने रहने का है।
मंत्री ने आगे कहा कि राष्ट्रविरोधी ताकतें हिंदुस्तान के अंदर एक्टिव है, जो भारत को तोड़ना चाहती है। एक बात कहते हैं कि बंटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे, नेक रहोगे। बता दें कि इस मामले में अभी तक पुलिस ने आरोपित मौलवी को गिरफ्तार किया है। साथ ही दो किशोरों को भी पकड़ कर बाल सुधार गृह में भेजा है।
