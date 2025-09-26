पलवल में मस्जिद में बंद कर नाबालिग का मतांतरण कराने का प्रयास, पिता की शिकायत पर मौलवी सहित आठ पर केस दर्ज

पलवल में एक नाबालिग लड़की को मस्जिद में बंद कर मतांतरण का प्रयास किया गया। विरोध करने पर छेड़छाड़ भी हुई। पिता की शिकायत पर मौलवी सहित आठ लोगों पर केस दर्ज हुआ है। लड़की के अनुसार उसे जन्मदिन के बहाने मस्जिद ले जाया गया जहाँ कलावा काटा गया तिलक मिटाया गया और नमाज पढ़ने का दबाव डाला गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवादददाता, पलवल। सदर थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में नाबालिग लड़की काे मस्जिद में बंद कर मतांतरण करने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर उससे छेड़छाड़ भी की गई। नाबालिग के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मौलवी सहित आठ लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गांव में दोनों पक्षों के बीच तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मस्जिद गए तो हो गए हैरान मामले में सदर थाना अंतर्गत गांव के एक व्यक्ति ने शिकायत में कहा है कि 25 सितंबर की देर शाम जब वह घर लौटे, तो उनकी 15 वर्षीय बेटी घर पर नहीं थी। खोजने पर उन्हें गांव की बड़ी मस्जिद से बेटी के चीखने की आवाज सुनाई दी। जब वह मस्जिद के अंदर पहुंचे, तो देखा कि मौलवी सलमुद्दीन और एक अन्य व्यक्ति उनकी बेटी से झगड़ा कर रहे थे। उस समय वहां पर जक्की अहमद मास्टर, शाहजहां, अय्यूब खान, रिजवान और दो महिलाएं कुरान लेकर योजनाबद्ध तरीके से बच्ची का मतांतरण करा रहे थे।

माथे से तिलक मिटा दिया पिता ने बताया कि अंदर जाकर उन्होंने बच्ची को उनके चंगुल से छुड़ाया। लड़की ने रोते हुए बताया कि उसे उसके साथ पढने वाली दोस्त जन्मदिन के बहाने मस्जिद ले गई। जहां मौलवी ने उसके हाथ से कलावा और राखियों को काट दिया और उसके माथे से तिलक मिटा दिया। इसके बाद उन्होंने उस पर नमाज पढ़ने और मतांतरण करने का दबाव बनाया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि मौलवी ने उसके साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ भी की।

परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई शिकायतकर्ता के अनुसार जब वह बेटी को लेकर मस्जिद से बाहर निकले, तो आस मौहम्मद, अनस और अन्य लोगों ने हाथों में लाठी-डंडा लेकर उनका रास्ता रोक लिया और धमकी दी कि यदि मामले को आगे बढ़ाया तो उन्हें जान से खत्म कर दिया जाएगा।

पीड़ित पिता ने आरोप लगाया कि अनस कई महीनों से उनकी बेटी पर साथ रहने का दबाव बना रहा था और ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था। मामले को बढ़ता देख पीड़ित पिता ने पुलिस को सूचना दी और परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई।

मौलवी से लोग रखते थे रंजिश डीएसपी नरेंद्र खटाना ने बताया कि नाबालिग के पिता की शिकायत पर मौलवी सलमुद्दीन समेत अन्य नामजद लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस टीमें आरोपितों की तलाश में दबिश दे रही हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।