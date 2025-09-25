ऑपरेशन सिंदूर के बलिदानी के परिवार पर हमला करने में नौ गिरफ्तार, 24 हमलावरों का मुकदमे में दर्ज है नाम

पलवल में शहीद लांस नायक दिनेश कुमार शर्मा के परिवार पर हमले के मामले में पुलिस ने नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शहीद के पिता दयाचंद ने सरपंच पर श्रद्धांजलि के पैसे को लेकर रंजिश रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने न्याय न मिलने पर सम्मान लौटाने की बात कही है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।

जागरण संवाददाता, पलवल। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बलिदान हुए बलिदानी लांस नायक दिनेश कुमार शर्मा के परिवार पर हमले के मामले में पुलिस ने महिला सहित नौ आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में 24 नामजद आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस द्वारा फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।

स्कूल का बदला गया नाम प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस ने मामले में सुरेश, हरिओम, कृष्ण, दिनेश, लख्मीचंद, हरिओम, भूपेंद्र, अनिल समेत एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, बलिदानी के पिता दयाचंद पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने न्याय नहीं मिलने पर सरकार द्वारा दी गई राशि व सम्मान को लौटाने की बात कही है।

इसी बीच विवाद के बाद ग्राम पंचायत नगला मोहम्मदपुर में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय का नाम बलिदानी लांस नायक दिनेश शर्मा पर किया गया है अब यह विद्यालय बलिदानी लांस नायक दिनेश कुमार प्राथमिक स्कूल नगला मोहम्मदपुर के नाम से जाना जाएगा।

सरपंच पक्ष लगातार विरोध कर रहा बता दें कि बलिदानी दिनेश कुमार शर्मा के पिता दयाचंद शर्मा ने शिकायत दी थी कि सरपंच युग पुरुष और उसके पिता भूपराम पाठक ने बलिदानी दिनेश शर्मा की श्रद्धांजलि और क्रिया कर्म पर 52 हजार रुपये खर्च किए थे। जिसे दयाचंद ने लौटा दिए थे, लेकिन भूपराम पाठक ने इन आरोपों को गलत बताया और कहा कि उन्हें सिर्फ दस हजार रुपये मिले हैं।

इसके बाद दयाचंद शर्मा ने 22 सितंबर को 52 हजार रुपये के लेनदेन का पूरा ब्योरा पेश किया। इससे सरपंच और उसके स्वजन उनसे रंजिश रखने लगे। शिकायतकर्ता दयाचंद शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा उनके पुत्र दिनेश शर्मा के नाम पर गांव का नाम रखने की घोषणा का सरपंच पक्ष लगातार विरोध कर रहा था।

जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा शिकायतकर्ता अनुसार बीते सोमवार रात को भूपराम पाठक, हेमदत्त पाठक, सुरेश, कृष्ण, समेत 24 नामजद लोगों ने उनके घरों पर हथियारों से हमला कर दिया। हमले में उनके परिवार के सत्यवीर, शिवम, मोहित, रेखा देवी, जसवंती, धर्म प्रकाश, मुन्नी देवी, कल्याण और रेखा घायल हो गए थे।