Encounter: मुठभेड़ में फिर बदमाश का पैर बना निशाना, पुलिस पर गोली चलाने वाले दो कुख्यात गिरफ्तार

पलवल में सीआईए पलवल ने मुठभेड़ के बाद जसवंत उर्फ तोता और दिनेश उर्फ बलिया नामक दो कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया। प्रभारी दीपक के अनुसार सूचना मिलने पर पुलिस ने दबिश दी तो बदमाशों ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई में जसवंत घायल हो गया। पुलिस ने उनके पास से अवैध हथियार बरामद किए हैं।

जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल में सीआईए पलवल ने दो कुख्यात और कई मामलों में वांछित बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। सीआईए पलवल प्रभारी दीपक के अनुसार, वह अपनी टीम के साथ अपराध रोकथाम आगरा चौक पलवल पर गश्त पर थे, तभी उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली कि जसवंत उर्फ तोता (निवासी शमशाबाद) और दिनेश उर्फ बलिया (निवासी प्रकाश कॉलोनी) अवैध हथियारों के साथ कुशलीपुर फ्लाईओवर के नीचे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में खड़े हैं। ये दोनों कई मुकदमों में वांछित हैं और आदतन अपराधी हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूचना को पुख्ता मानकर उन्होंने ने टीम के साथ बताई गई जगह पर दबिश दी। पुलिस की सरकारी गाड़ी को अपनी तरफ आता देख दोनों बदमाश एक काली हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव रहराना की तरफ भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया। इसी दौरान, बाइक पर पीछे बैठे युवक (जसवंत) ने अपने हथियार से पुलिस की गाड़ी पर सीधा फायर कर दिया, जो गाड़ी के अगले बंपर पर लगा।

जवाबी फायरिंग में हुए घायल प्रभारी क्राइम ब्रांच पलवल ने बताया कि बदमाशों ने करीब 150-200 मीटर आगे जाकर बाइक को गांव रहराना से पहले एक कच्चे (उबड़-खाबड़) रास्ते पर मोड़ दिया। रास्ता खराब होने के कारण उनकी बाइक गिर गई। पुलिस टीम ने जब बदमाशों को काबू करने के लिए घेराव करना शुरू किया, तो बाइक चला रहा युवक कराह रहा था, जबकि पीछे बैठा बदमाश खड़ा होकर हथियार लोड करने लगा। जिस पर उनके द्वारा हवाई फायर कर आत्मसमर्पण की चेतावनी दी गईं, लेकिन बदमाश ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फिर से सीधा फायर किया।

बताया कि आत्मरक्षा और आरोपियों को काबू करने के लिए पुलिस पार्टी ने सर्विस पिस्तौल से बदमाश के पैरों की तरफ एक-एक फायर किया। गोली लगते ही फायर करने वाला बदमाश नीचे गिर गया। पुलिस ने तुरंत दोनों बदमाशों जसवंत उर्फ तोता और दिनेश उर्फ बलिया को काबू कर लिया।

पुलिस के अनुसार, गोली लगने से जसवंत के दाहिने पैर के घुटने में चोट आई, जबकि दिनेश के बाएं पैर में गिरने से चोट लगी थी। तलासी में जसवंत के पास से एक देसी कट्टा (कंट्री-मेड पिस्टल), एक कारतूस (चैंबर में), और एक खाली खोल (खोल) बरामद हुआ।