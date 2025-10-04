Language
    फरीदाबाद में 25 हजार के इनामी को क्राइम ब्रांच ने दबोचा, पकड़ने के लिए लगाई गई थी आठ टीमें

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 12:11 PM (IST)

    फरीदाबाद में डंपर लूटने वाले 25 हजार के इनामी हिस्ट्रीशीटर बदमाश को स्टेट क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। यह बदमाश पिछले आठ साल से फरार था और इस पर 18 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए आठ टीमें बनाई थीं। इस्लाम पर डकैती चोरी हत्या और अपहरण जैसे कई आरोप हैं।

    फरीदाबाद में 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में सुनसान रास्तों पर खड़े होकर डंपर लूटने वाले हिस्ट्रीशीटर बदमाश को स्टेट क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार रात को जेवर थाने के मेहंदीपुर से गिरफ्तार कर लिया। बदमाश पर 25 हजार रुपये का इनाम था।

    बताया गया कि 18 मामलों में नामजद यह बदमाश पिछले आठ से फरार चल रहा था। इसको पकड़ने के लिए पुलिस की ओर से आठ टीमों का गठन किया गया था। मेहंदीपुर में बदमाश पर डकैती, चोरी और हत्या की वारदात को अंजाम दिया था।

    इस्लाम ने हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में कई वारदातों को अंजाम दिया था। स्टेट क्राइम अपहरण के मामले में भी इस्लाम की तलाश कर रही थी।

    नूंह के फिरोजपुर के रहने वाले अनीश ने स्टेट क्राइम ब्रांच को दी शिकायत में कहा कि उनके पति जाकिर पशुओं को चराने गए थे। वापस आते समय उनका कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया।

    इसके बाद बदमाशों ने अनीश के फोन पर कॉल करके जाकिर को छोड़ने के मामले में 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी। फिरौती की रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी।

    इस मामले में जांच के दौरान मुख्य आरोपित के रूप में इस्लाम का नाम सामने आया था। इसके साथ कई डंपर लूट के मामले में भी इस्लाम शामिल रहा। अलग-अलग राज्यों में हथियार के बल पर बदमाश ने डंपर को लूटा।

    वहीं, मामले के जांच अधिकारी प्रदीप मोर ने बताया कि बदमाश को कोर्ट में पेश करके पूछताछ के लिए तीन दिन की रिमांड पर लिया गया।