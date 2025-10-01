पति के बहू के साथ अवैध संबंध... पत्नी ने तंग आकर दी जान, बेटे की आपबीती सुन उड़े पुलिस के होश
पलवल में एक महिला ने अपने पति के बहू के साथ अवैध संबंधों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। महिला के बेटे ने पुलिस को दी शिकायत में अपने पिता पत्नी और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बेटे का आरोप है कि उसके पिता का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध था जिसके कारण उसकी मां परेशान रहती थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल में होडल थाना अंतर्गत महिला ने पति के बहू के साथ अवैध संबंधों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
होडल थाना प्रभारी सोमपाल के अनुसार, पुलिस को दी गई शिकायत में होडल की अंधुआ पट्टी के रहने वाले मनीष ने बताया कि उसकी शादी नौझील, मथुरा (यूपी) की रहने वाली सीमा से 13 दिसंबर 2017 को हुई थी। उनका एक चार साल का बेटा भी है।
मनीष का आरोप है कि उसके पिता मनमोहन सिंह के सीमा के साथ अवैध संबंध बन गए थे, जिसका पता चलने पर उसका और पत्नी का विवाद चलने लगा।
शिकायत के अनुसार, जून 2024 में पत्नी सीमा बेटे को लेकर मायके चली गई। इसके बाद सीमा ने नोएडा थाना में मनीष, उसके बड़े भाई मोहित और दोस्त दीपक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई, जिसके तहत यूपी पुलिस ने घर दबिश देकर तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
मनीष ने आरोप लगाया कि इस एफआईआर में पिता मनमोहन का भी नाम था, लेकिन अवैध संबंधों के कारण पत्नी सीमा ने मनमोहन को गिरफ्तार नहीं होने दिया और उसकी जमानत करवा दी। मनीष ने बताया कि इन कारणों से उसकी मां राजबाला (मृतका) काफी परेशान रहने लगीं। पिता मनमोहन भी सीमा के कहने पर मां के साथ मारपीट करते थे।
इसके बाद पत्नी सीमा, उसके भाई रुपेश और जीजा सुनील बलियान ने नौझील थाना में भी उनके विरुद्ध एक और मुकदमा दर्ज करा दिया। आरोप है कि राजीनामा करने के लिए सीमा और उपरोक्त दोषीगणों ने उनसे एक करोड़ रुपये और नोएडा में एक फ्लैट देने का दबाव बनाया। इस दबाव में दोनों भाइयों की गैरमौजूदगी में नौझील पुलिस ने उनके घर दबिश दी, जिससे मां काफी सदमे में आ गईं।
यह भी पढ़ें- पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप में यूट्यूबर वसीम गिरफ्तार, पलवल पुलिस के शिकंजे में ऐसे फंसा
शिकायत में आगे कहा गया है कि पिता मनमोहन ने ससुराल पक्ष का साथ देते हुए दोनों भाइयों और मां राजबाला को घर से निकाल दिया था। पिता पर यह भी आरोप है कि वह सारी संपत्ति सीमा के नाम करने की कोशिश कर रहे थे और इसके लिए मां-बेटों को प्रताड़ित कर रहे थे।
मनीष के अनुसार, इन्हीं सब कारणों से तंग आकर और पिता द्वारा 29 सितंबर को कुछ कागजों पर जबरन हस्ताक्षर कराए जाने के बाद, उसकी मां राजबाला ने कोई जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।