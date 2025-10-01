पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप में यूट्यूबर वसीम गिरफ्तार, पलवल पुलिस के शिकंजे में ऐसे फंसा

जागरण संवाददाता, पलवल। पाकिस्तान को खुफिया सूचनाएं देने के आरोप में पलवल पुलिस ने एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है। यूट्यूबर की पहचान कोट गांव के रहने वाले वसीम के रूप में हुई है।

इससे पहले पुलिस ने 26 सितंबर को जासूसी के ही आरोप में आली मेव के रहने वाले तौफीक को गिरफ्तार किया था। तौफीक से पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच प्रभारी दीपक गुलिया के नेतृत्व में टीम ने यह गिरफ्तारी की है।