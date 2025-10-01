Language
    पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप में यूट्यूबर वसीम गिरफ्तार, पलवल पुलिस के शिकंजे में ऐसे फंसा

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 03:12 PM (IST)

    पलवल पुलिस ने पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप में वसीम नामक एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है। वसीम कोट गांव का निवासी है। इससे पहले 26 सितंबर को आली मेव के तौफीक को भी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। क्राइम ब्रांच प्रभारी दीपक गुलिया के नेतृत्व में तौफीक से पूछताछ के बाद यह गिरफ्तारी हुई।

    पलवल पुलिस ने पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप में यूट्यूबर को गिरफ्तार किया।

    जागरण संवाददाता, पलवल। पाकिस्तान को खुफिया सूचनाएं देने के आरोप में पलवल पुलिस ने एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है। यूट्यूबर की पहचान कोट गांव के रहने वाले वसीम के रूप में हुई है। 

    इससे पहले पुलिस ने 26 सितंबर को जासूसी के ही आरोप में आली मेव के रहने वाले तौफीक को गिरफ्तार किया था। तौफीक से पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच प्रभारी दीपक गुलिया के नेतृत्व में टीम ने यह गिरफ्तारी की है।

    उधर, आज (बुधवार) को पुलिस ने तौफीक को अदालत में पेशकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।