पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी और तौफीक की चैट्स मिलीं डिलीट, पुलिस जांच में आईएसआई कनेक्शन भी आया सामने

उसके साथ उसकी सास, साला और सास की बहन भी पाकिस्तान गए थे। इस दौरान वह वीजा बनवाने के दौरान पाकिस्तानी दूतावास में तैनात दानिश के संपर्क में आया और तीन साल से लगातार उसे खुफिया सूचनाएं दे रहा था।

इसके बाद आरोपी को अदालत में पेश कर पांच दिन की रिमांड पर लिया गया था। जानकारी के अनुसार, 2022 में पत्नी की रिश्तेदारी में पाकिस्तान गया तौफीक करीब 15 दिन वहां रहा था।

जिले के आली मेव गांव के रहने वाले तौफीक को शुक्रवार को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध शहर थाना में भारतीय दंड संहिता,ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923 और देशद्रोह की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।

क्राइम ब्रांच पलवल (सीआईए) की जांच में सामने आया है कि तौफीक पाकिस्तानी दूतावास में तैनात अधिकारी दानिश को खुफिया सूचनाएं देता था और दानिश इन्हें आईएसआई को भेजता था।

जागरण संवाददाता, पलवल। पाकिस्तान को देश की खुफिया सूचनाएं देने के आरोप में गिरफ्तार तौफीक का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी कनेक्शन सामने आया है।

सीआईए की जांच में सामने आया है कि तौफीक वाॅट्सएप मैसेज और काॅलिंग के जरिए दानिश को सूचनाएं देता था। उसने कई बार दिल्ली जाकर भी दानिश को सूचनाएं दी थी।

यह सूचनाएं दानिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को देता था। इस खुलासे के बाद अब टीम तौफीक द्वारा आईएसआई कनेक्शन की भी जांच कर रही है।

जांच टीम यह भी जानने में जुटी हुई है कि तौफीक के मोबाइल में मिले पाकिस्तानी नंबरों में से कोई आईएसआई का तो नहीं है।

जांच के दौरान तौफीक के मोबाइल में दानिश के साथ कई चैट भी टीम को डिलीट मिली हैं। टीम द्वारा डिलीट की गई इन चैट को साइबर एक्सपर्ट के माध्यम से रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है।

जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी तौफीक ने हथीन के एक बीएसएफ जवान के अलावा पलवल शहर की न्यू काॅलोनी के रहने वाले एक व्यक्ति की जानकारी भी पाकिस्तान भेजी थी।

वहीं इस मामले में तौफीक के पिता निसार के अनुसार उन्हें उनके पुत्र द्वारा पाकिस्तान को खुफिया सूचनाएं उपलब्ध कराने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

तौफीक एक बार अपनी सुसराल की रिश्तेदारी में पाकिस्तान गया था। वह हथीन लघु सचिवालय में लोगों के पासपोर्ट, लाइसेंस बनाने का भी काम करता था।

इसके साथ ही वह हज की यात्रा के लिए जाने वाले लोगों को वीजा दिलवाने में मदद करता था। गिरफ्तारी के बाद वह तौफीक से मिलने पलवल क्राइम ब्रांच थाना भी गए थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई।

यह भी पढ़ें- BSF जवान के परिवार और अन्य संवेदनशील जानकारी भेजी थी पाकिस्तान, जासूस को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा