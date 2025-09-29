Language
    BSF जवान के परिवार और अन्य संवेदनशील जानकारी भेजी थी पाकिस्तान, जासूस को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा

    By Ankur Agnihotri Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 05:19 PM (IST)

    पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार तौफीक को रिमांड पर लिया गया है। वह 2022 से पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी के संपर्क में था और वीजा दिलाने के बदले खुफिया जानकारी देता था। पुलिस उसके मोबाइल और बैंक खातों की जांच कर रही है। तौफीक पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है और पुलिस उससे गहन पूछताछ कर रही है।

    पाकिस्तान को खुफिया सूचनाएं देने वाले तौफीक के वाॅट्सअप व काॅल रिकार्ड खंगाल रही सीआईए।

    जागरण संवाददाता, पलवल। पाकिस्तान को देश की खुफिया सूचनाएं देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए आली मेव के रहने वाले तौफीक को पांच दिन की रिमांड पर लिया गया है।

    क्राइम ब्रांच पलवल (सीआईए) की टीम आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। टीम की ओर से आरोपी के वाॅट्सअप और काॅल रिकार्ड की गहनता से जांच की जा रही है।

    आरोपी तौफीक के विरुद्ध शहर थाना में भारतीय दंड संहिता,ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923 और देशद्रोह की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।

    मिली जानकारी के अनुसार तौफीक 2022 में अपनी रिश्तेदारी में पाकिस्तान गया था। उसी दौरान वीजा लगवाते समय वह पाकिस्तानी उच्च आयोग के अधिकारी के संपर्क में आया।

    उसके बाद वे दोनों वाॅट्सएप पर बातचीत करने लगे। तीन वर्षों से आरोपी तौफीक लगातार उक्त अधिकारी के संपर्क में था।

    अधिकारी की मदद से लोगों का वीजा बनवाता था तौफीक

    आरोपी तौफीक हथीन लघु सचिवालय में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य कागजात बनवाता था। नूंह समेत आसपास के क्षेत्र में कई लोगों की रिश्तेदारी पाकिस्तान में है।

    पाकिस्तान रिश्तेदारी में जाने वाले लोगों को वीजा दिलवाने के लिए तौफीक पाकिस्तान उच्च आयोग में बैठे अधिकारी की मदद लेता था।

    इसकी एवज में तौफीक उक्त अधिकारी को देश की खुफिया सूचनाएं उपलब्ध कराता था। वीजा दिलवाने के लिए तौफीक लोगों से 15 से 20 हजार रुपये की फीस वसूलता था।

    मोबाइल खंगाल रही पुलिस

    टीम को तौफीक के मोबाइल में कई गंभीर सूचनाएं बरामद हुई हैं। वर्ष 2022 से ही तौफीक लगातार खुफिया सूचनाएं पाकिस्तान भेज रहा था।

    क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी और स्वजन के बैंक खाते व मोबाइल डिटेल भी खंगाल रही है। इसके साथ ही टीम आरोपी के वाॅट्सअप चैट और फोन में मिले पाकिस्तानी नंबरों की भी गहनता से जांच कर रही है।

    टीम यह भी पता लगाने में जुटी हुई है कि आरोपी ने पिछले तीन वर्षों में कितनी जानकारी पाकिस्तानी उच्च आयोग के अधिकारी को साझा की है।

    मिली जानकारी के अनुसार अभी तक जांच में यह सामने आया है कि आरोपी तौफीक ने हथीन के रहने वाले एक बीएसएफ जवान के परिवार समेत अन्य की जानकारी पाकिस्तानी उच्च आयोग के अधिकारी को दी थी।

