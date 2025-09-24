Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पलवल में अवैध तरीके से पटाखे बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी

    By kulveer singh chauhan Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 05:19 PM (IST)

    पलवल के मुंडकटी थाना पुलिस ने मरोली गांव में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में पटाखे और निर्माण सामग्री जब्त की है। पुलिस ने अकबर नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो अवैध रूप से पटाखे बना रहा था। आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    अवैध तरीके से पटाखे बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़।

    जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल में मुंडकटी थाना पुलिस ने मरोली गांव में अवैध तरीके से पटाखे बनाने का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने भारी मात्रा में छोटे पटाखे और उनके निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री बरामद कर पटाखा बनाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, मिली जानकारी के अनुसार, मुंडकटी थाना में तैनात एएसआई बिजेंदर के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम सोमवार को मरोली के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान एक गुप्त सूचना मिली कि मरोली में सिहा गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर एक किराए की दुकान में अकबर नामक व्यक्ति अवैध रूप से पटाखे बनाता और पैक करता है।

    सूचना के आधार पर, पुलिस ने तुरंत छापेमारी की। छापामारी के दौरान, पुलिस ने सोलाका के रहने वाले अकबर को अवैध रुप से पटाखे बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। दुकान की तलाशी लेने पर पुलिस को कलर माचिस के 60 बाक्स पैक किए हुए मिले। जिनमें कुल 2880 पैकेट बरामद हुए।

    यह भी पढ़ें- सोनीपत के इस गांव में बुलडोजर एक्शन की बड़ी तैयारी, जोहड़ की जमीन से कब्जे हटवाएगा प्रशासन

    इसके अलावा, पुलिस ने 14 बंद कट्टे भी बरामद किए, जिसमें पीले रंग का पाउडर था, जिसका इस्तेमाल पटाखे बनाने में किया जाता है। पुलिस ने आरोपित से पटाखों के निर्माण के लिए लाइसेंस या परमिट दिखाने को कहा, लेकिन वह कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका।

    पुलिस ने बरामद माल को जब्त कर लिया है और आरोपित के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 5 और 9 (बी) के तहत मामला दर्ज किया।