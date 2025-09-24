पलवल में अवैध तरीके से पटाखे बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी

पलवल के मुंडकटी थाना पुलिस ने मरोली गांव में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में पटाखे और निर्माण सामग्री जब्त की है। पुलिस ने अकबर नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो अवैध रूप से पटाखे बना रहा था। आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल में मुंडकटी थाना पुलिस ने मरोली गांव में अवैध तरीके से पटाखे बनाने का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने भारी मात्रा में छोटे पटाखे और उनके निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री बरामद कर पटाखा बनाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार है।

वहीं, मिली जानकारी के अनुसार, मुंडकटी थाना में तैनात एएसआई बिजेंदर के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम सोमवार को मरोली के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान एक गुप्त सूचना मिली कि मरोली में सिहा गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर एक किराए की दुकान में अकबर नामक व्यक्ति अवैध रूप से पटाखे बनाता और पैक करता है।

सूचना के आधार पर, पुलिस ने तुरंत छापेमारी की। छापामारी के दौरान, पुलिस ने सोलाका के रहने वाले अकबर को अवैध रुप से पटाखे बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। दुकान की तलाशी लेने पर पुलिस को कलर माचिस के 60 बाक्स पैक किए हुए मिले। जिनमें कुल 2880 पैकेट बरामद हुए।