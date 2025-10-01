Language
    पलवल में 47 एकड़ जमीन की हो चुकी रजिस्ट्री, फिर क्यों अटका मेडिकल कॉलेज का निर्माण?

    By Ankur Agnihotri Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 05:19 PM (IST)

    पलवल के पेलक गांव में मेडिकल कॉलेज का निर्माण टेंडर प्रक्रिया में फंसा है। 47 एकड़ जमीन मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को स्थानांतरित हो चुकी है लेकिन शिलान्यास अभी तक नहीं हुआ है। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण मरीजों को अन्य शहरों में जाना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज की योजना इसी समस्या को दूर करने के लिए बनाई गई थी लेकिन टेंडर प्रक्रिया में देरी हो रही है।

    जमीन चयनित होने के बाद भी नहीं शुरु हो रहा मेडिकल कालेज का निर्माण

    जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल में पलवल-अलीगढ़ रोड स्थित पेलक गांव में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य टेंडर प्रक्रिया में अटककर रहा गया है। करीब एक साल पहले मेडिकल कॉलेज के लिए पेलक गांव की करीब 47 एकड़ जमीन पंचायत विभाग से मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को स्थानांतरित की गई थी और जमीन की रजिस्ट्री भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका शिलान्यास नहीं हो सका है।

    उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में जिला बेहद ही पिछड़ा है। फिलहाल जिले में 200 बेड का जिला नागरिक अस्पताल ही उपचार के लिए मौजूद है। लेकिन नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण तीमारदारों द्वारा मरीजों को नल्हड़ मेडिकल कालेज नूंह, फरीदाबाद, दिल्ली इलाज के लिए लेकर भागना पड़ता था।

    वहीं, इलाज मिलने में देरी के कारण कई लोगों की जान भी चली जाती है। इसी को देखते हुए जिले में मेडिकल कालेज के निर्माण की योजना बनाई गई थी।

    मेडिकल कालेज के लिए जमीन का चयन करने के लिए गठित समिति ने वर्ष 2023 के दिसंबर माह में कालेज के लिए पेलक में जमीन का चुनाव किया था। चिन्हित हुई 47 एकड़ जमीन पंचायत विभाग की थी, इसलिए इस जमीन को मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को स्थानांतरित किया जाना था। बीते वर्ष जुलाई माह में जमीन स्थानांतरित कर दी गई थी।

    अगस्त माह में विधानसभा चुनाव से पहले इसका शिलान्यास होने की संभावना थी। लेकिन पहले ही आचार संहिता लग जाने से ऐसा न हो सका। उम्मीद जताई जा रही थी कि चुनाव खत्म के तुरंत बाद इसका शिलान्यास होकर कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन एक साल बाद भी यह शिलान्यास के इंतजार में है।

    बीती छह जून को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की शहर की अनाज मंडी में आयोजित हुई रैली में जिलावासियों को उम्मीद थी कि इसके शिलान्यास को लेकर कोई घोषणा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। बताया जा रहा है कि करीब एक साल पहले मेडिकल कालेज के लिए पेलक गांव की करीब 47 एकड़ जमीन पंचायत विभाग से मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को स्थानांतरित की गई थी। अब इसके निर्माण के लिए टेंडर प्रकिया होनी बाक़ी है। इसका निर्णय मुख्यालय स्तर पर होना है।

    सरकार की तरफ से कालेज के लिए जमीन तलाश करने के आदेश मिले थे, इसके बाद पेलक में जमीन चिन्हित की गई, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने हेल्थ एजुकेशन विभाग चंडीगढ़ को भेज दी थी। जमीन की रजिस्ट्री भी पंचायत विभाग से एजुकेशन विभाग के नाम हो चुकी है। अब हेल्थ एजुकेशन विभाग चंडीगढ़ को तय करना है कि वह मेडकिल कालेज का निर्माण कबसे शुरू करेंगे। - उपमा अरोड़ा, डीडीपीओ