अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगेगी रोक, शिक्षकों का वेतन रोकने पर दर्ज होगा मुकदमा

पलवल में जिला लोक संपर्क एवं परिवाद समिति की बैठक में 13 में से 10 शिकायतों का समाधान किया गया। उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ ने शिक्षकों को वेतन न देने वाले निजी विद्यालय पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। उन्होंने अधिकारियों को धार्मिक यात्रा से पूर्व गांव में सफाई और रास्तों की मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जागरण संवाददाता,पलवल। जिला लोक संपर्क एवं परिवाद समिति की मासिक बैठक मंगलवार को जिला सचिवालय स्थित सभागार में जिला लोक संपर्क एवं परिवाद समिति के वाइस चेयरमैन एवं उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ की अध्यक्षता में हुई। बैठक में रखे गए 13 परिवादों में से 10 का निपटारा करवा दिया गया।

बैठक में उपायुक्त ने एक निजी विद्यालय द्वारा शिक्षकों को लंबे समय से वेतन का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि विद्यालय के खिलाफ एक्शन के लिए पहले ही लिख दिया गया है तथा अब विद्यालय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

उन्होंने बैठक में महर्षि दुर्वासा द्वारा गांव के रास्ते को ऊंचा करवाने, नाली के निर्माण व स्वच्छता करवाने बारे अधिकारियों को गांव में निकाली जाने वाली धार्मिक यात्रा से पूर्व सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जिला और उपमंडल स्तर पर सोमवार और वीरवार को सुबह 10 से 12 बजे तक समाधान शिविर का आयोजन करवाया जा रहा है। आमजन इन शिविरों में आकर भी अपनी समस्या का निवारण करवा सकता है। समाधान शिविरों में आने वाली शिकायतों का प्राथमिकता के साथ जल्द से जल्द समाधान करवाया जाता है।

शिकायतों का निदान करने का समाधान शिविर एक बेहतर प्लेटफार्म उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को जिला के साथ-साथ उपमंडल स्तर पर भी समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। समाधान शिविरों का आयोजन आमजन की शिकायतों और समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

उन्होंने सभी से आह्वान किया कि समाधान शिविर लोगों की समस्याओं को दूर करने का एक अच्छा प्लेटफार्म है। आमजन को इसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। समाधान शिविर में आने वाली शिकायतों को ऑनलाइन पंजीकरण किया जाता है और प्रत्येक शुक्रवार को प्रशासनिक सचिव लेवल पर उनकी समीक्षा की जाती है। समाधान शिविर में आने के बाद जब तक शिकायतों पर निदान नहीं हो जाता तब तक सरकार की उस संबंधित शिकायत पर पैनी नजर बनी रहती है।