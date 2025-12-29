हरियाणा रोडवेज कर्मियों ने लंबित मांगों को लेकर जताई नाराजगी, परिवहन मंत्री के आवास पर 'न्याय मार्च' की घोषणा

जागरण संवाददाता, पलवल। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा के आह्वान पर सोमवार को पलवल डिपो में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सत्यनपाल और कुलबीर देशवाल ने की, जबकि संचालन बलजीत सिंह ने किया। बैठक में कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर सरकार के प्रति नाराजगी जताई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके साथ ही 18 जनवरी 2026 को अंबाला छावनी में परिवहन मंत्री के आवास पर न्याय मार्च निकालने और आंदोलन की घोषणा की। बैठक को संबोधित करते हुए सांझा मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य अनूप लाठर, वीरेंद्र सिंगरोहा और संदीप रंगा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार सुरक्षित और सस्ती परिवहन सेवा का निजीकरण कर रही है।

ठेके पर चल रही इलेक्ट्रिक बसों और किलोमीटर स्कीम की बसों को बिना आवश्यकता रोडवेज में शामिल किया जा रहा है। जिसके कारण विभाग को आर्थिक नुकसान हो रहा है। वहीं, पर्याप्त बसें और स्टाफ न होने के बावजूद हर गांव में सरकारी बसें चलाने के निर्देश दिए जा रहे हैं।