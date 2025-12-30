बैंक मैनेजर की मिलीभगत से पास हुआ 3.20 लाख का फर्जी लोन, खाते से EMI कटने पर खुला राज; केस दर्ज

जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल में कैनरा बैंक की बघोला शाखा में बुजुर्ग दंपती के नाम पर फर्जी तरीके से लोन लेकर दूसरे के खाते में ट्रांसफर करने का मामला सामने आया है। बैंक मैनेजर की मिलीभगत से यह धोखाधड़ी की गई। गदपुरी थाना पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मामले में मीसा गांव के रहने वाले शिकायतकर्ता पंकज कुमार ने बताया कि उसके माता-पिता गिर्राज सिंह व भोतन देवी के पलवल के आगरा चौक स्थित केनरा बैंक में बुढ़ापा पेंशन के खाते हैं। कुछ समय से दोनों खातों में पेंशन आने के बजाय लोन की किस्त कटने लगी। जांच करने पर पता चला कि केनरा बैंक बघौला शाखा से दोनों के नाम पर 1.60 लाख-1.60 लाख रुपये के दो लोन पास किए गए हैं।

परिवार के अनुसार, यह पूरी 3.20 लाख रुपये की राशि नीलम जैन नाम की महिला के खाते में ट्रांसफर की गई, जबकि पीड़ित दंपती का उनसे कोई लेना-देना नहीं है। आरोप है कि तत्कालीन शाखा प्रबंधक योगेश कुमार ने नीलम जैन व उसके पुत्र डॉ. मनीष जैन के साथ मिलकर षड्यंत्र रचते हुए यह फर्जी लोन पास किया।