Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बैंक मैनेजर की मिलीभगत से पास हुआ 3.20 लाख का फर्जी लोन, खाते से EMI कटने पर खुला राज; केस दर्ज

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 11:44 AM (IST)

    पलवल में केनरा बैंक की बघोला शाखा में एक बुजुर्ग दंपती के नाम पर 3.20 लाख रुपये का फर्जी लोन लेने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता पंकज कुमार ने बता ...और पढ़ें

    Hero Image

    पलवल में दंपती के नाम पर फर्जी लोन पास हुआ। जागरण

    जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल में कैनरा बैंक की बघोला शाखा में बुजुर्ग दंपती के नाम पर फर्जी तरीके से लोन लेकर दूसरे के खाते में ट्रांसफर करने का मामला सामने आया है। बैंक मैनेजर की मिलीभगत से यह धोखाधड़ी की गई। गदपुरी थाना पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मामले में मीसा गांव के रहने वाले शिकायतकर्ता पंकज कुमार ने बताया कि उसके माता-पिता गिर्राज सिंह व भोतन देवी के पलवल के आगरा चौक स्थित केनरा बैंक में बुढ़ापा पेंशन के खाते हैं। कुछ समय से दोनों खातों में पेंशन आने के बजाय लोन की किस्त कटने लगी। जांच करने पर पता चला कि केनरा बैंक बघौला शाखा से दोनों के नाम पर 1.60 लाख-1.60 लाख रुपये के दो लोन पास किए गए हैं।

    परिवार के अनुसार, यह पूरी 3.20 लाख रुपये की राशि नीलम जैन नाम की महिला के खाते में ट्रांसफर की गई, जबकि पीड़ित दंपती का उनसे कोई लेना-देना नहीं है। आरोप है कि तत्कालीन शाखा प्रबंधक योगेश कुमार ने नीलम जैन व उसके पुत्र डॉ. मनीष जैन के साथ मिलकर षड्यंत्र रचते हुए यह फर्जी लोन पास किया।

    यह भी पढ़ें- महाराष्ट्र से चोरी हुआ ट्रक पलवल से बरामद, हथीन में घूम रहे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

    शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि जब पीड़ित परिवार ने इस मामले की शिकायत की तो आरोपियों द्वारा दबाव बनाया गया और जान-माल की धमकी दी गई। पुलिस ने मामले की जांच की, जिसमें बैंक रिकॉर्ड से पुष्टि हुई कि 29 दिसंबर 2023 को दोनों लोन पास हुए और राशि नीलम जैन के खाते में गई।

    पुलिस जांच रिपोर्ट में धोखाधड़ी व आपराधिक साजिश पाए जाने के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।