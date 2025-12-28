नूंह में हथियारों से लैस छह बदमाशों ने लूटे डेढ़ करोड़ के जेवर, चार पोटलियों में बांधकर ले गए जेवरात

जागरण संवाददाता, पिनगवां। पिनगवां कस्बा बाजार स्थित नत्थीलाल-हरिओम सोनी की ज्वैलरी शाॅप में करीब डेढ़ करोड़ के जेवरात लूट लिए गए। हथियारों से लैस आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने रविवार अल सुबह करीब साढ़े तीन बजे वारदात को अंजाम दिया। वे सीसीटीवी फुटेज में तीन से चार पोटली में जेवरात लेकर जाते दिख रहे हैं। पुलिस साक्ष्य के आधार पर जांच कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्य तिजाेरी भी तोड़ने की कोशिश बताया जा रहा है कि बदमाशों ने कई दिन पहले इसकी रेकी की थी, उसके बाद लूट को अंजाम दिया। जेवरात की यह दुकान करीब 50 वर्ष पुरानी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, नकाबपोश बदमाश बाजार की गली से पैदल ही जेवरात की दुकान तक पहुंचे थे। उन्होंने दस्ताने पहन रखे थे। शातिरों ने पहले बाहरी गेट के ताले तोड़े और उसके बाद अंदर लगे शटर के ताले को लोहे की राॅड से तोड़कर दुकान में जा घुसे। बदमाशों ने मुख्य तिजोरी को भी तोड़ने की कोशिश की थी, जिसका एक ताला भी टूटा मिला। मगर वे इसमें पूरी तरह कामयाब न हो सके।

पुलिस जुटा रही साक्ष्य सुबह एक युवक ने टूटा शटर देख ज्वेलर को सूचना दी। उसके बाद दुकान पर जमावड़ा लग गया। सूचना पाकर घटनास्थल पर डीएसपी पुन्हाना और सीआईए की टीम पहुंची। फिर डाॅग स्क्वाड का दस्ता और एफएसएल की टीम भी जांच करने पहुंची। पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार का कहना है कि पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। आरोपितों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

सुरक्षा के सभी इंतजाम धरे रह गए बता दें कि कस्बे में सुरक्षा की दृष्टि से एक चौकीदार तैनात है। रात में पुलिस भी पेट्रोलिंग करती है। फिर भी बदमाश लूटपाट में कामयाब हो गए। इससे पुलिस की सक्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि कस्बे में जेवरात की करीब 30 दुकानें हैं। वारदात के विरोध में सबने अपनी दुकानें बंद रखीं। इस लूटकांड से जेवरात व्यापारियों में दहशत व्याप्त है। वे पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।