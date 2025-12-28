Language
    नूंह में हथियारों से लैस छह बदमाशों ने लूटे डेढ़ करोड़ के जेवर, चार पोटलियों में बांधकर ले गए जेवरात

    By Mohd Haroon Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 10:40 PM (IST)

    नूंह के पिनगवां बाजार में नत्थीलाल-हरिओम सोनी की ज्वैलरी दुकान से रविवार सुबह करीब 3:30 बजे हथियारों से लैस छह नकाबपोश बदमाशों ने डेढ़ करोड़ रुपये के ...और पढ़ें

    Hero Image

    नकाबपोश बदमाश शटर के ताले को तोड़ते हुए सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। जागरण

    जागरण संवाददाता, पिनगवां। पिनगवां कस्बा बाजार स्थित नत्थीलाल-हरिओम सोनी की ज्वैलरी शाॅप में करीब डेढ़ करोड़ के जेवरात लूट लिए गए। हथियारों से लैस आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने रविवार अल सुबह करीब साढ़े तीन बजे वारदात को अंजाम दिया। वे सीसीटीवी फुटेज में तीन से चार पोटली में जेवरात लेकर जाते दिख रहे हैं। पुलिस साक्ष्य के आधार पर जांच कर रही है।

    मुख्य तिजाेरी भी तोड़ने की कोशिश

    बताया जा रहा है कि बदमाशों ने कई दिन पहले इसकी रेकी की थी, उसके बाद लूट को अंजाम दिया। जेवरात की यह दुकान करीब 50 वर्ष पुरानी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, नकाबपोश बदमाश बाजार की गली से पैदल ही जेवरात की दुकान तक पहुंचे थे। उन्होंने दस्ताने पहन रखे थे। शातिरों ने पहले बाहरी गेट के ताले तोड़े और उसके बाद अंदर लगे शटर के ताले को लोहे की राॅड से तोड़कर दुकान में जा घुसे। बदमाशों ने मुख्य तिजोरी को भी तोड़ने की कोशिश की थी, जिसका एक ताला भी टूटा मिला। मगर वे इसमें पूरी तरह कामयाब न हो सके।

    पुलिस जुटा रही साक्ष्य

    सुबह एक युवक ने टूटा शटर देख ज्वेलर को सूचना दी। उसके बाद दुकान पर जमावड़ा लग गया। सूचना पाकर घटनास्थल पर डीएसपी पुन्हाना और सीआईए की टीम पहुंची। फिर डाॅग स्क्वाड का दस्ता और एफएसएल की टीम भी जांच करने पहुंची। पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार का कहना है कि पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। आरोपितों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    loot1

    सुरक्षा के सभी इंतजाम धरे रह गए

    बता दें कि कस्बे में सुरक्षा की दृष्टि से एक चौकीदार तैनात है। रात में पुलिस भी पेट्रोलिंग करती है। फिर भी बदमाश लूटपाट में कामयाब हो गए। इससे पुलिस की सक्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि कस्बे में जेवरात की करीब 30 दुकानें हैं। वारदात के विरोध में सबने अपनी दुकानें बंद रखीं। इस लूटकांड से जेवरात व्यापारियों में दहशत व्याप्त है। वे पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

    loot2

    कई सीसीटीवी को मारी लाठी

    नकाबपोश बदमाशों ने कार को अनाज मंडी के पास खड़ा किया था। फिर वे पैदल ही दुकान तक पहुंचे। इस बीच रास्ते की कई दुकानों में लगे सीसीटीवी की फुटेज में वे 'कैद' हो गए। दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि करीब आधा दर्जन बदमाश जेवरात की पोटली बना रहे हैं। फिर वे उसे सिर पर लादकर नदारद हो गए। लूट के बाद कार कस्बे में बने एक पुल के पास से 3:48 बजे निकलती दिख रही है। बदमाशों ने कई कैमरों को लाठी से ऊपर किया और उनके साथ छेड़खानी करने की कोशिश भी की।

