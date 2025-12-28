नूंह में छात्राओं को छेड़छाड़ से बचाने वाली महिला पुलिसकर्मी पर हमला, आरोपी आदिल पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, नूंह। जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां स्कूल की लड़कियों को छेड़छाड़ करने वालों से सुरक्षा देने के लिए तैनात महिला पुलिस अधिकारियों को ही उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। छेड़छाड़ करने वाले न सिर्फ स्कूल के बाहर लड़कियों पर अश्लील कमेंट्स और गंदे इशारे कर रहे थे, बल्कि उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश करने वाली महिला पुलिस अधिकारियों पर हमला भी किया और उन्हें अपनी गाड़ी से कुचलने की कोशिश भी की। जब महिला पुलिस अधिकारियों ने छेड़छाड़ करने वाले को रोकने की कोशिश की, तो उसने उन्हें अपनी कार के आगे करीब 100 मीटर तक घसीटा।

इस दौरान, वहां खड़े कुछ युवकों ने छेड़छाड़ करने वाले के समर्थन में और महिला पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बड़ी भीड़ इकट्ठा कर ली। नूंह सिटी पुलिस ने पीड़ित महिला पुलिस अधिकारी की शिकायत के आधार पर एक आरोपी आदिल के खिलाफ मामला दर्ज किया है और गाड़ी को भी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

यह घटना बुधवार दोपहर की है जब स्कूल की छुट्टी हुई थी। कुछ बदमाश स्कूल के गेट के बाहर खड़े होकर स्कूल से निकल रही लड़कियों पर अश्लील कमेंट्स और गंदे इशारे कर रहे थे। यह देखकर सादे कपड़ों में ड्यूटी पर तैनात दो महिला पुलिस अधिकारियों ने उन्हें रोका और पकड़ने की कोशिश की।

आरोप है कि छेड़छाड़ करने वालों ने महिला पुलिस अधिकारियों के साथ हाथापाई शुरू कर दी और हिंसक हो गए। जब पुलिस ने उनकी गाड़ी रोकने की कोशिश की, तो एक महिला अधिकारी को बचने के लिए खिड़की से लटकना पड़ा। छेड़छाड़ करने वालों ने महिला पुलिस अधिकारियों को अपनी गाड़ी से कुचलने की भी नाकाम कोशिश की, लेकिन वे किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब रहीं।

महिला पुलिस अधिकारी ने इस घटना के बारे में दो दिन पहले नूंह सिटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। सूत्रों के अनुसार, नूंह के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार की फटकार के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी आदिल के खिलाफ मामला दर्ज किया।

नूंह जिले में लड़कियों की सुरक्षा पहले से ही एक बड़ी समस्या है, जहां कई परिवार सामाजिक कारणों से अपनी बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। ऐसे में स्कूल के बाहर छेड़छाड़ करने वालों का यह व्यवहार और पुलिस पर हमला चिंता का विषय है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।