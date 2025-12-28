नूंह के पिनगवां में ज्वेलरी शोरूम से डेढ़ लाख की लूट, CCTV में कैद हुए नकाबपोश बदमाश; इलाके में दहशत

जागरण संवाददाता, नूंह। पिनगवां कस्बे में शनिवार देर रात बेखौफ बदमाशों ने बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। कस्बे के बीच बाजार स्थित नत्थीलाल–हरी ओम ज्वेलर्स की दुकान में करीब डेढ़ लाख रुपये के आभूषण लूट लिए गए। बताया जा रहा है कि करीब 10 नकाबपोश बदमाश हथियारों के बल पर दुकान में घुसे और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।