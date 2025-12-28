Language
    नूंह के पिनगवां में ज्वेलरी शोरूम से डेढ़ लाख की लूट, CCTV में कैद हुए नकाबपोश बदमाश; इलाके में दहशत

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 10:20 AM (IST)

    नूंह के पिनगवां कस्बे में देर रात नत्थीलाल-हरी ओम ज्वेलर्स की दुकान में डेढ़ लाख रुपये के आभूषण लूट लिए गए। करीब 10 नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के बल ...और पढ़ें

    Hero Image

    ज्वेलरी शॉप में लूट के बाद बिखरा सामान। जागरण

    जागरण संवाददाता, नूंह। पिनगवां कस्बे में शनिवार देर रात बेखौफ बदमाशों ने बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। कस्बे के बीच बाजार स्थित नत्थीलाल–हरी ओम ज्वेलर्स की दुकान में करीब डेढ़ लाख रुपये के आभूषण लूट लिए गए। बताया जा रहा है कि करीब 10 नकाबपोश बदमाश हथियारों के बल पर दुकान में घुसे और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।

    घटना पूरी तरह सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। फुटेज में बदमाशों को हथियार लहराते हुए दुकान में घुसते और आभूषण समेटते देखा जा सकता है। लूट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है।

    बीच बाजार में हुई इस बड़ी घटना से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।