फिरोजपुर झिरका के रावली और कामेन्डा बांध बदहाली का शिकार, सौंदर्यीकरण की मांग

नरेश गर्ग, फिरोजपुर झिरका। कामेन्डा और रावली बांध, जो कभी इस इलाके के किसानों की जीवनरेखा थे और छात्रों के लिए एक लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट थे, अब रखरखाव की कमी के कारण खस्ताहाल स्थिति में हैं। इन बांधों पर बने रेस्ट हाउस भी पूरी तरह से जर्जर हो गए हैं, और पार्क भी खराब हालत में हैं। दोनों बांधों के सौंदर्यीकरण की कमी के कारण इलाके के लोगों में सिंचाई विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति नाराजगी है।

यह गौरतलब है कि फिरोजपुर झिरका ब्लॉक में एक भी नहर नहीं है जिससे किसान अपने खेतों की सिंचाई कर सकें। हरियाणा और राजस्थान क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण, राजस्थान के अलवर जिले के कई स्थानों, जिनमें जेरोली, मुबारकपुर, किशनगढ़ और नौगांव शामिल हैं, का पानी हरियाणा-राजस्थान सीमा पर स्थित मुंडका शंकरपुरी गांव से होकर हरियाणा में बहता था। इससे बाढ़ आती थी, और पानी बर्बाद हो जाता था।

इलाके के लोगों ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल से फिरोजपुर झिरका ब्लॉक में दो बांध बनाने की मांग की ताकि बारिश का पानी इन बांधों में जमा किया जा सके और भूजल स्तर को बढ़ाया जा सके। फिर बारिश के पानी का इस्तेमाल खेतों की सिंचाई के लिए किया जा सके। लोगों की मांग पर उन्होंने एक बांध रावली गांव में और दूसरा कामेन्डा गांव में बनवाया। बांधों के साथ-साथ रेस्ट हाउस और पार्क भी बनाए गए।

जब बांध पानी से भर जाते थे, तो इलाके के स्कूलों के छात्र और अन्य लोग इन बांधों पर पिकनिक मनाने जाते थे और आनंद लेते थे। 1996 में भारी बारिश के बाद, दोनों बांध टूट गए, जिससे बाढ़ आ गई। उसके बाद, राजस्थान सरकार ने राजस्थान से आने वाले बारिश के पानी को रोकने के लिए अपने इलाके में एक बांध बनवाया। तब से, इन बांधों में बहुत कम बारिश का पानी जमा होता है। धीरे-धीरे, रखरखाव और देखभाल की कमी के कारण, इन बांधों पर बने रेस्ट हाउस और पार्क खराब होने लगे।