गेहूं की फसल के लिए अच्छी है ये सर्दी, नूंह में कोहरे के प्रकोप के साथ ही रात का तापमान 7 डिग्री तक गिरा

शिशपाल सहरावत, नूंह। क्षेत्र में वर्ष के आखिरी दिनों में सर्दी व कोहरे का प्रकोप बढ़ने लगा है। दिन व रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, रात का तापमान सात डिग्री तक दर्ज किया गया। वहीं, सुबह के समय भारी कोहरे रहा। कोहरे के कारण सुबह के समय वाहनों की रफ्तार भी काफी धीमी रही।

वाहन दिन में भी लाइट जलाकर निकले। ठिठुरन बढ़ने के कारण बच्चे गर्म कपड़े पहनकर स्कूल जाते नजर आए। वहीं कोहरे को फसलों के लिए ठीक माना गया है। क्योंकि जिले में एक लाख 65 हजार हेक्टेयर भूमि में गेहूं तथा लगभग 30, 000 हेक्टेयर भूमि में सरसों की फसल बोई गई है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार ठंड के मौसम में गेहूं की फसल में नई जान आ जाती है। ठंड खासकर गेहूं की फसल के लाभदायक मानी गई है।

वहीं दूसरी तरफ कोहरे के कारण यातायात पुलिस भी सक्रिय हो गई है। पुलिस की तरफ से रिफलेक्टर लगाने की प्रक्रिया जारी तथा चालान काटने का सिलसिला भी जारी है। मौसम विभाग के डाॅ. मंजीत के अनुसार कोहरे व ठंड का सिलसिला कई दिनों तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि लोग ठंड से बचे।

कोहरे के कारण पुलिस हुई अलर्ट क्षेत्र में लगातार पड़ रहे घने कोहरे को लेकर जिला यातायात पुलिस द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही आमजन को भी जागरूक किया जा रहा है। धुलावट केएमपी ट्रैफिक थाना प्रभारी श्री कृष्णा दहिया की माने तो अब तक यातायात नियमों के उल्लंघन पर एक दिसंबर से 27 दिसंबर तक 3789 चालान कर 19 लाख से अधिक जुर्माना लगाया गया है।