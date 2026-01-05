करोड़ों की चोरी करने वाले गिरोह का एक बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, नूंह में 27 दिसबंर को दिया था वारदात को अंजाम
जागरण संवाददाता, नूंह। हरियाणा के नूंह जिले के पिनगवां कस्बे में 27 दिसंबर को हरिओम ज्वेलर्स में करोड़ों रुपये के सोने-चांदी के आभूषणों की चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के एक आरोपी को पुलिस ने दबोचा लिया। पुलिस ने आरोपी को गुरुग्राम में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है।
आरोपी की पहचान जयपुर निवासी यादराम के रूप में हुई है, जो मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, सीआईए पुन्हाना टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि लूट की वारदात में शामिल आरोपी यादराम गुरुग्राम के भोंडसी क्षेत्र में एक ठिकाने पर छिपा हुआ है।
सूचना पर पुन्हाना सीआईए और गुरुग्राम सेक्टर-40 सीआईए की संयुक्त टीम ने छापामारी की। ठिकाने पर पहुंचते ही आरोपी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं, जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से यादराम के दोनों पैरों में लगी और वह घायल हो गया। उसे तुरंत गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
नूंह पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह संयुक्त ऑपरेशन पुन्हाना और गुरुग्राम पुलिस की टीमों का था। आरोपी यादराम लूट की वारदात में सीधे तौर पर शामिल था। उससे पूछताछ की जारी है और अन्य आरोपियों तक पहुंचने के लिए अहम सुराग मिलने की उम्मीद है।
