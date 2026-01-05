करोड़ों की चोरी करने वाले गिरोह का एक बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, नूंह में 27 दिसबंर को दिया था वारदात को अंजाम

जागरण संवाददाता, नूंह। हरियाणा के नूंह जिले के पिनगवां कस्बे में 27 दिसंबर को हरिओम ज्वेलर्स में करोड़ों रुपये के सोने-चांदी के आभूषणों की चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के एक आरोपी को पुलिस ने दबोचा लिया। पुलिस ने आरोपी को गुरुग्राम में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है।

आरोपी की पहचान जयपुर निवासी यादराम के रूप में हुई है, जो मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, सीआईए पुन्हाना टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि लूट की वारदात में शामिल आरोपी यादराम गुरुग्राम के भोंडसी क्षेत्र में एक ठिकाने पर छिपा हुआ है।