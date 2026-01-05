Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    करोड़ों की चोरी करने वाले गिरोह का एक बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, नूंह में 27 दिसबंर को दिया था वारदात को अंजाम

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 09:58 AM (IST)

    नूंह के पिनगवां में हरिओम ज्वेलर्स में हुई करोड़ों की चोरी के एक आरोपी यादराम को पुलिस ने गुरुग्राम में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। जयपुर निवासी ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    हरियाणा पुलिस।

    जागरण संवाददाता, नूंह। हरियाणा के नूंह जिले के पिनगवां कस्बे में 27 दिसंबर को हरिओम ज्वेलर्स में करोड़ों रुपये के सोने-चांदी के आभूषणों की चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के एक आरोपी को पुलिस ने दबोचा लिया। पुलिस ने आरोपी को गुरुग्राम में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है।

    आरोपी की पहचान जयपुर निवासी यादराम के रूप में हुई है, जो मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, सीआईए पुन्हाना टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि लूट की वारदात में शामिल आरोपी यादराम गुरुग्राम के भोंडसी क्षेत्र में एक ठिकाने पर छिपा हुआ है।

    सूचना पर पुन्हाना सीआईए और गुरुग्राम सेक्टर-40 सीआईए की संयुक्त टीम ने छापामारी की। ठिकाने पर पहुंचते ही आरोपी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं,  जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से यादराम के दोनों पैरों में लगी और वह घायल हो गया। उसे तुरंत गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

    यह भी पढ़ें- ड्रग्स, हवाला और पाकिस्तानी कनेक्शन: पुलिस जांच में खुलासा-रिजवान और सन्नी के बीच हवाला से किया गया था लेनदेन

    नूंह पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह संयुक्त ऑपरेशन पुन्हाना और गुरुग्राम पुलिस की टीमों का था। आरोपी यादराम लूट की वारदात में सीधे तौर पर शामिल था। उससे पूछताछ की जारी है और अन्य आरोपियों तक पहुंचने के लिए अहम सुराग मिलने की उम्मीद है।