    RSS @100: नारनौल में पथ संचलन, शस्त्र पूजन और सामाजिक एकता का संदेश, वरिष्ठ स्वयंसेवकों का हुआ सम्मान

    By Balwan Sharma Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 02:43 PM (IST)

    नारनौल में RSS के 100 वर्ष पूरे होने पर विजयदशमी के अवसर पर पथ संचलन और शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। बंसी सिंह पार्क में हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुरुषोत्तम जी आर्य और मुख्य वक्ता नरेंद्र परमार थे। स्वयंसेवकों ने भारत माता और संघ संस्थापकों को नमन किया। पथ संचलन का लोगों ने पुष्प वर्षा से स्वागत किया। शताब्दी वर्ष में वयोवृद्ध स्वयंसेवकों का सम्मान किया गया।

    RSS @100: नारनौल में पथ संचलन, शस्त्र पूजन और सामाजिक एकता का संदेश, वरिष्ठ स्वयंसेवकों का हुआ सम्मान

    जागरण संवाददाता, नारनौल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नारनौल में विजयदशमी के अवसर पर पथ संचलन और शस्त्र पूजन का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम शहर के बंसी सिंह पार्क में शिवाजी उपनगर की गणेश शाखा के अंतर्गत हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाजसेवी श्री पुरुषोत्तम जी आर्य और मुख्य वक्ता के रूप में नरेंद्र परमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन संघ के नगर संघचालक विजय शर्मा ने किया। बड़ी संख्या में स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में इस आयोजन में शामिल हुए।

    भारत माता और संघ संस्थापकों को नमन

    कार्यक्रम की शुरुआत में सभी उपस्थित लोगों ने भारत माता, संघ के संस्थापक डॉ. केशव राव बलीराम हेडगेवार और माधव राव सदाशिव राव गोलवलकर के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके बाद स्वयंसेवकों ने प्रार्थना की और शस्त्र पूजन का अनुष्ठान किया। यह आयोजन संघ की परंपराओं और मूल्यों को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण क्षण था।

    पथ संचलन के साथ शहर में उत्साह

    शस्त्र पूजन के बाद स्वयंसेवकों ने संघ के बैंड बाजे के साथ पथ संचलन शुरू किया। यह संचलन बंसी सिंह पार्क से प्रारंभ होकर आजाद चौक, मानक चौक, पुल बाजार, महावीर चौक, रेस्ट हाउस रोड, नलापुर और किला रोड जैसे प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए वापस बंसी सिंह पार्क पर समाप्त हुआ। इस दौरान शहर के कई स्थानों पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का उत्साहवर्धन किया और उनका स्वागत किया।

    शहरवासियों में दिखा उत्साह

    पथ संचलन के दौरान नारनौल शहर में उत्साह और एकजुटता का माहौल देखने को मिला। स्वयंसेवकों के अनुशासित और संगठित प्रदर्शन ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इस आयोजन ने न केवल संघ के शताब्दी वर्ष की महत्ता को दर्शाया, बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक मूल्यों को भी प्रोत्साहित किया।

    शताब्दी वर्ष में वयोवृद्ध स्वयंसेवकों का सम्मान

    संघ के 100 साल पूरे होने के इस विशेष अवसर पर कई वयोवृद्ध स्वयंसेवक भी उपस्थित रहे। इनमें सीआरपीएफ के पूर्व कमांडेंट आरके स्वामी, हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के पूर्व चेयरमैन और वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद भारद्वाज, तुलसीदास पिपलानी सहित अन्य शामिल थे। इसके अलावा विधायक ओमप्रकाश यादव, नगर परिषद नारनौल की चेयरपर्सन कमलेश सैनी, नगर परिषद के उपप्रधान संजय यादव, संजय सैनी, मनीष वशिष्ठ एडवोकेट, मार्केट कमेटी के उपप्रधान सुरेश चौधरी, कपिल भारद्वाज, गजेंद्र बोहरा और जेपी सैनी जैसे गणमान्य व्यक्ति भी इस आयोजन में मौजूद रहे।

