Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    RSS Foundation Day: संघ स्थापना दिवस पर दिल्ली में 346 मंडलों में निकल रहा है स्वयंसेवकों का पथ संचलन

    By Nimish Hemant Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 09:04 AM (IST)

    आज दिल्ली में संघ स्थापना दिवस पर 346 मंडलों में स्वयंसेवकों का पथ संचलन हो रहा है। 1925 में केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में संघ की स्थापना की थी। इस वर्ष संघ अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है। मंडल स्तर पर आयोजित पथ संचलन में स्वयंसेवक गणवेश में कदमताल करते हुए निकलेंगे जिनका समाज पुष्प वर्षा से स्वागत करेगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    संघ स्थापना दिवस पर दिल्ली में पथ संचलन किया जा रहा है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। संगठन की दृष्टि से 346 मंडलों में विजय दशमी उत्सव मनाया जा रहा है, जहां संघ के स्थापना दिवस के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शस्त्र पूजन के बाद पथ संचलन होगा।

    वर्ष 1925 में विजयदशमी के दिन नागपुर में केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। आज वह संघ अपनी यात्रा के 100 वर्ष पूर्ण कर आज विजयादशमी के दिन 101 वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संघ स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले पथ संचलन इस वर्ष मण्डल स्तर पर आयोजित हो रहे हैं। पथ संचलन के दौरान बैंड की धुन पर पूर्ण गणवेश में कदमताल करते हुए स्वयंसेवको का दल विभिन्न कालोनियों एवं बस्तियों से निकलेगा इस दौरान समाज के सभी वर्गों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत भी किया जाएगा। पथ संचलन के समापन पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वयंसेवकों का प्रबोधन किया जाएगा।

    इसके लिए तैयारियां पूरी हो गई है। स्वयंसेवकों में उत्साह देखते ही बन रहा है। गणवेश को पूर्ण कर लिया गया है। जगह-जगह सड़कों पर तोरण द्वार लगाए गए हैं तो साफ-सफाई की गई है। ये विभिन्न आयोजन सुबह से शाम तक में होंगे।

    यह भी पढ़ें- मोहन भागवत ने डॉ. हेडगेवार को श्रद्धांजलि देकर की RSS के विजयादशमी पर्व की शुरुआत, रामनाथ कोविंद भी मौजूद

    यह भी पढ़ें- RSS@100: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सौ वर्षों की यात्रा के प्रमुख पड़ाव, पूरा सफर