RSS Foundation Day: संघ स्थापना दिवस पर दिल्ली में 346 मंडलों में निकल रहा है स्वयंसेवकों का पथ संचलन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। संगठन की दृष्टि से 346 मंडलों में विजय दशमी उत्सव मनाया जा रहा है, जहां संघ के स्थापना दिवस के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शस्त्र पूजन के बाद पथ संचलन होगा। वर्ष 1925 में विजयदशमी के दिन नागपुर में केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। आज वह संघ अपनी यात्रा के 100 वर्ष पूर्ण कर आज विजयादशमी के दिन 101 वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है।

संघ स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले पथ संचलन इस वर्ष मण्डल स्तर पर आयोजित हो रहे हैं। पथ संचलन के दौरान बैंड की धुन पर पूर्ण गणवेश में कदमताल करते हुए स्वयंसेवको का दल विभिन्न कालोनियों एवं बस्तियों से निकलेगा इस दौरान समाज के सभी वर्गों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत भी किया जाएगा। पथ संचलन के समापन पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वयंसेवकों का प्रबोधन किया जाएगा।