मोहन भागवत ने डॉ. हेडगेवार को श्रद्धांजलि देकर की RSS के विजयादशमी पर्व की शुरुआत, रामनाथ कोविंद भी मौजूद

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) नागपुर में विजयादशमी उत्सव मना रहा है जो शताब्दी वर्ष समारोह की शुरुआत का प्रतीक है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सहित कई गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित हैं। मोहन भागवत ने डॉ. हेडगेवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। देशभर में संघ की शाखाओं में विजयादशमी उत्सव मनाया जा रहा है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) गुरुवार को नागपुर में विजयादशमी उत्सव मना रहा है। इस अवसर पर शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ हो रहा है। यह 1925 में डॉ. केबी हेडगेवार की ओर से संगठन की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हो रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य लोग उपस्थित हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मोहन भागवत ने दी हेडगेवार को श्रद्धांजलि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने RSS के संस्थापक डॉ हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी। मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति डॉ. रामनाथ कोविंद ने भी नमन किया। इसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत कार्यक्रम से पहले शस्त्र पूजन किया, इसके बाद योग, प्रात्यक्षिक, नियुद्ध, घोष, प्रदक्षिणा का आयोजन किया जाएगा।