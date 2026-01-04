Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हरियाणा की राजनीति में बड़ा उलटफेर, दिग्गज नेता ने छोड़ा कांग्रेस का साथ; इनेलो में होंगे शामिल

    By Vipin Kumar Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 04:28 PM (IST)

    हरियाणा की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। पूर्व विधायक राधेश्याम शर्मा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) में शामिल होने का ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    महेंद्रगढ़ ज़िले की नारनौल विधानसभा से पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता राधेश्याम शर्मा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया।

    जागरण संवाददाता, नारनौल। हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। महेंद्रगढ़ ज़िले की नारनौल विधानसभा से पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता राधेश्याम शर्मा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) में शामिल होने का निर्णय लिया है।

    इस फैसले को कांग्रेस के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है, जबकि इनेलो के लिए न केवल दक्षिणी बल्कि पूरे हरियाणा में मजबूती देने वाला कदम बताया जा रहा है। पूर्व विधायक राधेश्याम शर्मा ने हाल ही में गुरुग्राम स्थित इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला के निवास पर उनसे मुलाकात की।

    इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश की राजनीति, संगठन विस्तार और भविष्य की रणनीति को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार, इसी बैठक में राधेश्याम शर्मा के इनेलो में शामिल होने की औपचारिक रूपरेखा तय की गई।

    18 जनवरी को एक कार्यक्रम में लेंगे सदस्यता

    जानकारी के अनुसार, 18 जनवरी को जिले के नांगल चौधरी में एक भव्य जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समर्थकों की मौजूदगी में राधेश्याम शर्मा औपचारिक रूप से इनेलो की सदस्यता ग्रहण करेंगे।

    इस अवसर पर अभय सिंह चौटाला स्वयं नांगल चौधरी पहुंचकर राधेश्याम शर्मा का पार्टी में स्वागत करेंगे, जिससे कार्यक्रम को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। राधेश्याम शर्मा का कांग्रेस छोड़ना पार्टी के लिए दक्षिण हरियाणा में एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

    यह भी पढ़ें- नारनौल में डायल 112 की मुस्तैदी, काली फिल्म लगी बोलेरो को पीछा कर जब्त किया