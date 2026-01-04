हरियाणा की राजनीति में बड़ा उलटफेर, दिग्गज नेता ने छोड़ा कांग्रेस का साथ; इनेलो में होंगे शामिल

जागरण संवाददाता, नारनौल। हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। महेंद्रगढ़ ज़िले की नारनौल विधानसभा से पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता राधेश्याम शर्मा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) में शामिल होने का निर्णय लिया है।

इस फैसले को कांग्रेस के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है, जबकि इनेलो के लिए न केवल दक्षिणी बल्कि पूरे हरियाणा में मजबूती देने वाला कदम बताया जा रहा है। पूर्व विधायक राधेश्याम शर्मा ने हाल ही में गुरुग्राम स्थित इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला के निवास पर उनसे मुलाकात की।

इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश की राजनीति, संगठन विस्तार और भविष्य की रणनीति को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार, इसी बैठक में राधेश्याम शर्मा के इनेलो में शामिल होने की औपचारिक रूपरेखा तय की गई।

18 जनवरी को एक कार्यक्रम में लेंगे सदस्यता जानकारी के अनुसार, 18 जनवरी को जिले के नांगल चौधरी में एक भव्य जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समर्थकों की मौजूदगी में राधेश्याम शर्मा औपचारिक रूप से इनेलो की सदस्यता ग्रहण करेंगे।